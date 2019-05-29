29 Mayıs Çarşamba DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Fernando Muslera: Galatasaray'da Fatih Terim'in alternatifi yok
"Umut ediyorum, kontratımın sonuna kadar burada daha fazla kupa kazanırım"
"Galatasaray varsa, hiçbir zaman pes etmek yoktur"
"Biz bitti demeden bitmez"
"Galatasaray yarışta olduğu her zaman favoridir"
" Türkiye'nin en iyi hocası Fatih Terim'dir, ikinci bir isim aklıma gelmiyor"
"Fatih Terim ile baba-oğul ilişkimiz var"
"Florya'da çiçekler açmış, bu bile hocanın sayesinde diye düşünüyorum"
"Bu kulübün zor zamanlarını da, iyi zamanlarını da Selçuk ile beraber yaşadık"
" Elmander'in, Melo'nun, Drogba'nın, Sneijder'in, Engin'in ve Semih'in gitmesini hiç istemedim"
"En unutamadığım maç Kadıköy'deki Fenerbahçe maçı"
Muslera'dan 'Klopp mu, Guardiola mı' sorusuna 'Fatih Terim' yanıtı!
"En zorlandığım golcü Burak Yılmaz"
(ÖZEL) Adil Gevrek: Çok onurlu ve gururluyuz
" Avrupa'da hem Malatya'yı hem de ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeye gayret edeceğiz"
"Hedefimiz gruplara kalmak"
"Birkaç gün içerisinde rotayı çizeceğiz"
"Hem ekonomik anlamda hem de sportif anlamda başarılı olmamız lazım"
"Delegelerimiz teveccüh edip bize oy verirlerse elimizden gelen gayreti gösteririz"
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
18.00 Kamp yapılan otelde basın toplantısı düzenlenecek
18.30 Millilerde Yunanistan maçının hazırlıkları devam edecek
BASKETBOL
Tahincioğlu BSL
20.45 Fenerbahçe Beko - Türk Telekom
VOLEYBOL
-MİLLETLER LİGİ- (Kadınlar)
17.30 Almanya - Türkiye (Ankara)
-ALTIN AVRUPA LİGİ- (Erkekler)
21.00 Belçika - Türkiye
UEFA KUPASI FİNALİ
Fatih Terim
22.00 Arsenal - Chelsea
, Galatasaray
, Fernando Muslera
, Türkiye
, Spor
Kaynak: DHA