29 Mayıs Çarşamba DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Fernando Muslera: Galatasaray'da Fatih Terim'in alternatifi yok

"Umut ediyorum, kontratımın sonuna kadar burada daha fazla kupa kazanırım"

"Galatasaray varsa, hiçbir zaman pes etmek yoktur"

"Biz bitti demeden bitmez"

"Galatasaray yarışta olduğu her zaman favoridir"

" Türkiye'nin en iyi hocası Fatih Terim'dir, ikinci bir isim aklıma gelmiyor"

"Fatih Terim ile baba-oğul ilişkimiz var"

"Florya'da çiçekler açmış, bu bile hocanın sayesinde diye düşünüyorum"

"Bu kulübün zor zamanlarını da, iyi zamanlarını da Selçuk ile beraber yaşadık"

" Elmander'in, Melo'nun, Drogba'nın, Sneijder'in, Engin'in ve Semih'in gitmesini hiç istemedim"

"En unutamadığım maç Kadıköy'deki Fenerbahçe maçı"

Muslera'dan 'Klopp mu, Guardiola mı' sorusuna 'Fatih Terim' yanıtı!

"En zorlandığım golcü Burak Yılmaz"

(ÖZEL) Adil Gevrek: Çok onurlu ve gururluyuz

" Avrupa'da hem Malatya'yı hem de ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeye gayret edeceğiz"

"Hedefimiz gruplara kalmak"

"Birkaç gün içerisinde rotayı çizeceğiz"

"Hem ekonomik anlamda hem de sportif anlamda başarılı olmamız lazım"

"Delegelerimiz teveccüh edip bize oy verirlerse elimizden gelen gayreti gösteririz"

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

18.00 Kamp yapılan otelde basın toplantısı düzenlenecek

18.30 Millilerde Yunanistan maçının hazırlıkları devam edecek

BASKETBOL

Tahincioğlu BSL

20.45 Fenerbahçe Beko - Türk Telekom

VOLEYBOL

-MİLLETLER LİGİ- (Kadınlar)

17.30 Almanya - Türkiye (Ankara)

-ALTIN AVRUPA LİGİ- (Erkekler)

21.00 Belçika - Türkiye

UEFA KUPASI FİNALİ

22.00 Arsenal - Chelsea

Kaynak: DHA