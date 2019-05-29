Şans Topu çekilişi saat kaçta? 29 Mayıs Şans Topu sonuçları sorgula!

Bugün Şans Topu çekilişi günü. Şansınızı 937. hafta Şans Topu oyununda denediyseniz ayrıntılı bilgiler haberimizde. Milli Piyango İdaresi tarafından 29 Mayıs Şans Topu çekilişine geçen haftadan devir yok. İstanbul Sultangazi'den bir talihli geçen hafta 5+1 bilerek 780.507 TL kazanmıştı. Bu akşam yapılacak Şans Topu çekilişinde yaklaşık 700 bin lirayı kazanan olacak mı? Peki Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılıyor, sonuçları ne zaman belli oluyor? İşte detaylar...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILIYOR?

Şans Topu çekilişi, her Çarşamba günü Milli Piyango İdaresi tarafından İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'ndeki Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde herkese açık bir şekilde yapılıyor. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılacak olan Şans Topu çekilişi saat 21.15'te başlayacak. Bu çekilişi canlı olarak aşağıdaki linkten izleyebilir ve haftanın 5+1 sayılarını anında öğrenebilirsiniz.

Şans Topu çekilişi canlı izlemek için TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLUYOR?



Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan Şans Topu çekilişi ile 937. haftanın kazandıran numaraları belli olacak. Çekilişi takiben 29 Mayıs Şans Topu sonuçları, aşağıdaki verdiğimiz linkte saat 21.30'dan sonra yayınlanacak.

Şans Topu sonuçları için TIKLAYINIZ

GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Geçen haftaki çekilişte kazandıran numaralar 2, 13, 19, 23, 33 ve 11 olarak belirlendi.

Şans Topu 936'ıncı hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen bir kişi, 780 bin 507 lira ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Sultangazi ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

Diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 37 kişi 2 bin 41'er lira, 4 artı 1 bilen 251 kişi 401'er lira, 4 bilen 3 bin 188 kişi 39'ar lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 153 kişi 25'er lira, 3 bilen 79 bin 364 kişi 4'er lira, 2 artı 1 bilen 52 bin 156 kişi 6'şar lira ve 1 artı 1 bilen 166 bin 461 kişi 3'er lira ikramiye alacak.

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?



Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.