29 milyon bebek çatışma bölgelerinde dünyaya geldi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), geçen yıl dünya genelinde 29 milyondan fazla bebeğin çatışmalardan etkilenen bölgelerde dünyaya geldiğini açıkladı.UNICEF'ten yapılan açıklamada, Afganistan, Somali, Güney Sudan, Suriye ve Yemen 'in de aralarında olduğu ülkelerde yaşanan silahlı çatışmaların, geçen yıl boyunca dünya genelinde her 5 bebekten 1'den fazlasının hayata gözlerini, "genellikle son derece güvensiz ve gergin ortamlarda, çatışma kaosundan etkilenen topluluklarda" açtığı anlamına geldiği belirtildi.Açıklamada, uzun süreli veya tekrarlanan olumsuz ve travmatik olayların küçük çocuklarda "toksik strese" yol açabileceğine ve bu durumun, çocukların öğrenmeleri, davranışları, fiziksel ve zihinsel gelişimleri açısından kalıcı olumsuz sonuçlar doğurabileceğine işaret edildi.UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, her ebeveynin, bebeğinin ilk anlarının tadını çıkarabilmesi gerektiğini ancak çatışma ortamında yaşayan milyonlarca aile için bunun son derece zor olduğunu ifade etti.Fore, "Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde şiddetli çatışmalar, ebeveynler ve bebekleri için temel hizmetlere erişimi ciddi ölçüde kısıtladı. Milyonlarca aile besleyici gıdalara, güvenli suya, sağlık hizmetlerine erişemiyor ya da büyümek ve bağ kurmak için güvenli ve sağlıklı bir çevreden mahrum." ifadelerini kullandı.Acil ve aşikar tehlikelerinin yanı sıra hayata böyle bir ortamda başlamanın uzun vadeli etkilerinin de "potansiyel olarak yıkımsal" olacağını vurgulayan Fore, bebekleriyle etkileşime giren ebeveynlerin, onları çatışma ortamının olumsuz nörolojik etkilerinden korumaya yardımcı olabileceğini ancak ebeveynlerin de sıklıkla çatışma ortamından olumsuz etkilendiğini kaydetti.Fore, "Nihayetinde bu ailelerin ihtiyaç duyduğu şey barış, ancak o zamana kadar kendilerinin ve çocuklarının karşılaştıkları yıkımla başa çıkmaları için daha fazla desteğe ihtiyaçları var, 29 milyon yeni hayat ve gelecek buna bağlı." değerlendirmesinde bulundu.