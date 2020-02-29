29 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Taraftar

00:00 Futbolun Şehirleri

00:30 Maç Saati

01:00 Maç Sonu

01:45 Süper Lig Maç Sonu

02:00 Süper Lig Maç Sonu

02:45 Maç Sonu

03:45 Maç Saati

05:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

06:00 Maç Sonu

06:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

06:30 Dünden Bugüne

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

10:30 Maç Sonu

10:45 Süper Lig Maç Sonu

11:00 Maç Sonu

12:00 Maç Saati

12:00 Futbolun Şehirleri

12:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

12:30 Dünden Bugüne

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

14:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

14:15 UEFA Avrupa Ligi Kısa Özet

14:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

14:35 Maç Başlıyor

14:45 Özel Röportaj

15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

15:00 UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi

15:30 Dünden Bugüne

16:00 Maç Önü

16:00 Özel Röportaj

17:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

17:00 Maç Başlıyor

17:00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor

17:30 Haftanın Öyküleri

17:45 Süper Lig Top 10

17:45 Devre Arası

18:00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor

18:00 Futbolun Şehirleri

18:00 Taraftar

19:00 Süper Lig Maç Önü

19:30 Maç Önü

20:00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş

20:00 FTA Antalyaspor - Fenerbahçe

20:45 Devre Arası

21:00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş

21:00 FTA Antalyaspor - Fenerbahçe

21:15 Devre Arası

22:00 Süper Lig Maç Özetleri

22:00 Maç Sonu

22:15 Süper Lig Maç Sonu

23:45 Maç Sonu