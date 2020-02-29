29 Şubat 2020 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Yasak Elma
00:15 Müthiş Bir Film
01:45 Fatih Savaş ile Regaib Kandili Özel
02:00 Yol Ayrımı
02:15 Zümrüdüanka
02:30 Son Dakika
04:15 Zuhal Topal’la Sofrada
04:35 Kadın
06:00 İnadına Aşk
06:00 Zümrüdüanka
07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
11:15 Yasak Elma
12:15 Yasak Elma
12:15 Zümrüdüanka
13:45 Temizlik Benim İşim
14:30 Şevkat Yerimdar
15:00 Zümrüdüanka
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
16:15 Zümrüdüanka
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım
20:00 Zümrüdüanka