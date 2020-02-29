29 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Babamın Ceketi

00:30 Hekimoğlu

01:15 Gönül Yarası

02:25 Regaip Kandili Kur'an-ı Kerim Ziyafeti

03:15 Gelinim Mutfakta

03:30 Kuzey Güney

04:30 Tatlı İntikam

05:30 Tatlı İntikam

06:15 Akasya Durağı

07:00 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Cumartesi

09:45 Longwood Efsanesi

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

11:30 Sevimli Yunus

12:30 Gelinim Mutfakta

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Son Moda

15:00 Zalim İstanbul

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

19:45 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni

20:00 Afili Aşk

20:00 İki İyi Çocuk

21:00 Arka Sokaklar

22:00 Hekimoğlu

23:15 Kanlı Dövüş