29 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:45 Benim Adım Melek

01:15 Şampiyon

01:30 Tutunamayanlar

02:55 Aileler Yarışıyor

03:20 3'te 3 Tarih

03:35 1'de Bugün

03:45 Aileler Yarışıyor

05:10 İncir Ağacı

05:10 Ömür Dediğin

05:40 Küçük Hanımefendi

06:10 Baba Can'dır

06:10 Küçük Hanımefendi

07:20 Beni Böyle Sev

09:30 İyi Fikir

09:45 Tozkoparan

10:00 1'de Bugün

10:10 Tozkoparan

11:20 Mavi Bisiklet

11:30 1'de Bugün

11:40 Kralın Kızı

11:50 Tutunamayanlar

12:50 Şampiyon

13:00 Aileler Yarışıyor

13:35 Tutunamayanlar

15:15 İncir Ağacı

15:20 1'de Bugün

15:30 Benim Adım Melek

15:50 Vuslat

17:05 1'de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht Abdülhamid

20:00 Kalk Gidelim

20:00 Benim Adım Melek

23:45 3'te 3 Tarih