29 Şubat 2020 Tv8 Yayın Akışı

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

00:15 Survivor Ekstra

01:20 Seda Sayan İle Yemekteyiz

01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

02:25 Güle Güle Oturun

02:30 Doya Doya Moda

03:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz

04:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz

04:35 Bilginiz Olsun

04:45 Doğduğun Ev Kaderindir

05:30 Oynat Bakalım

06:00 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

07:00 Oynat Bakalım

08:00 Gel Konuşalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Oynat Bakalım

10:00 Doğduğun Ev Kaderindir

10:45 Survivor Panorama 2020

13:00 Doya Doya Moda

13:00 Hastanede Hayat

14:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

17:00 Survivor Panorama Hafta Sonu

19:00 Sinema

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler