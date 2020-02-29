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29 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi

Çaykur Rizespor20.00 Fraport TAV Antalyaspor - FenerbahçeGALATASARAYSarı kırmızılı takım, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

29.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 29.02.2020 09:3029 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG

14.00 İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa

17.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor

20.00 Fraport TAV - Fenerbahçe

GALATASARAY

Sarı kırmızılı takım, maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ

-Takım izinli

TFF 1'İNCİ LİG

14.00 Osmanlıspor - Fatih Karagümrük

16.30 Eskişehirspor - Akhisarspor

19.00 Adana Demirspor - Hatayspor

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLER

İki ligde de 26'ncı hafta karşılaşmaları oynanacak.

BASKETBOL

ING Süper Ligi

13.00 Bahçeşehir Koleji - Darüşşafaka Tekfen

15.15 Doğa Sigorta - TOFAŞ

17.30 Frutti Extra Bursaspor - Teksüt Bandırma

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 OGM Ormanspor - Çankaya Üniversitesi

15.00 BB Adana Basketbol - Birevim Elazığ İl Özel İdare

16.00 BOTAŞ - Bellona Kayseri Basketbol

16.30 Beşiktaş TRC İnşaat - Galatasaray

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

17.30 VakıfBank - Beşiktaş

AXA Sigorta Efeler Ligi

14.00 Galatasaray HDI Sigorta - Sorgun Belediyespor

15.30 Tokat Belediye Plevne - Arhavi Voleybol

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Toto

18.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - İstanbul Büyükşehir Belediyespor

19.00 Ziraat Bankası - Arkas Spor

CİMNASTİK

Mersin Cimnastik Türkiye Şampiyonası devam ediyor.

AVRUPA'DAN FUTBOL

15.30 Brighton - Crystal Palace (Cenk Tosun)

19.00 Sparta Prag - Zlín (Semih Kaya)

20.30 Köln - Schalke 04 (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)

22.30 Antwerp - KV Oostende (Sinan Bolat)

23.00 Granada - Celta Vigo (İsmail Köybaşı - Okay Yokuşlu)



Gençlerbirliği, Antalyaspor, Galatasaray, basketbol, Spor

Kaynak: DHA

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29.02.2020 10:58:01