29 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG
14.00 İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa
17.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor
20.00 Fraport TAV Antalyaspor
- Fenerbahçe
GALATASARAY
Sarı kırmızılı takım, Gençlerbirliği
maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
BEŞİKTAŞ
-Takım izinli
TFF 1'İNCİ LİG
14.00 Osmanlıspor - Fatih Karagümrük
16.30 Eskişehirspor - Akhisarspor
19.00 Adana Demirspor - Hatayspor
TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLER
İki ligde de 26'ncı hafta karşılaşmaları oynanacak.
BASKETBOL
ING Basketbol
Süper Ligi
13.00 Bahçeşehir Koleji - Darüşşafaka Tekfen
15.15 Galatasaray
Doğa Sigorta - TOFAŞ
17.30 Frutti Extra Bursaspor - Teksüt Bandırma
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 OGM Ormanspor - Çankaya Üniversitesi
15.00 BB Adana Basketbol - Birevim Elazığ İl Özel İdare
16.00 BOTAŞ - Bellona Kayseri Basketbol
16.30 Beşiktaş TRC İnşaat - Galatasaray
VOLEYBOL
Vestel Venus Sultanlar Ligi
17.30 VakıfBank - Beşiktaş
AXA Sigorta Efeler Ligi
14.00 Galatasaray HDI Sigorta - Sorgun Belediyespor
15.30 Tokat Belediye Plevne - Arhavi Voleybol
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Spor
Toto
18.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - İstanbul Büyükşehir Belediyespor
19.00 Ziraat Bankası - Arkas Spor
CİMNASTİK
Mersin Cimnastik Türkiye Şampiyonası devam ediyor.
AVRUPA'DAN FUTBOL
15.30 Brighton - Crystal Palace (Cenk Tosun)
19.00 Sparta Prag - Zlín (Semih Kaya)
20.30 Köln - Schalke 04 (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)
22.30 Antwerp - KV Oostende (Sinan Bolat)
23.00 Granada - Celta Vigo (İsmail Köybaşı - Okay Yokuşlu)