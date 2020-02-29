29 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Arıza Kesinti
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-29 10:40:56.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.2.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Yenikent Mah,Sultaniye Mah,Balıkyolu Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-29 10:40:56.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.2.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Kısırkaya Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-29 10:26:22.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.