29 Şubat Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 29 Şubat Cumartesi günü İstanbul 'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

29 ŞUBAT'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah BAHRİYE, BAYRAM YERİ, BÜLENT DEMİR, DEREBOYU, HAKİM, KASAP ZEKERİYA, KASIMPAŞA KÜLHAN, KEBAPÇI ŞERİF, ZİYAFET sk/ KÜÇÜK PİYALE mah BAHRİYE, BAYRAM YERİ, HAKİM, YOLCU sk/ SURURİ MEHMET EFENDİ mah AYNALI ÇEŞME, BAHRİYE, KADI ÇEŞME ÇIKMAZI, KAMER, KASIMPAŞA MEVLEVİHANE, KASIMPAŞA YAĞHANESİ ÇIKMAZI, KERAMET, KERAMET ÇIKMAZI, SİPAHİ FIRINI, TAHTA FIRIN sk/ YAHYA KAHYA mah AYNALI ÇEŞME, BAHRİYE, ESKİ KARAKOL, IŞIK ÇIKMAZI, KASIMPAŞA BOSTANI, KASIMPAŞA YAĞHANESİ, SİPAHİ FIRINI, TAHTA FIRIN, YAKUPAĞA sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368055)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEDRETTİN mah AKARCA, ANBAR ARKASI, AYNİ ALİBABA, BEDRETTİN CAMİ, DERVİŞ AHMET, DR. BEDİİ GORBON, EZGİ, GÜZELCE, HAVUZ, REFİK SAYDAM, TAYYARECİ ZEKİ, ULAŞIM, ÇÜRÜKLÜK sk/ ÇATMA MESCİT mah ARIKAY, DERVİŞ AHMET, HAYRATÇI, KÜÇÜK HAMAM, SÖĞÜT ÖZÜ, ÇATMA MEKTEP, ÇATMA MESCİT KUYU, ÇİVİCİ GEÇİDİ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368052)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İHSANİYE mah ADEM, AKİK, DÜĞÜN SALONU, HECE, HEKİM, PINARCA sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368950)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 50. YIL, ŞEHİT ASTEĞMEN FURKAN IŞIK sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369060)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah AKBAŞ, BESİ, BİHTER HANIM ÇIKMAZI, GÖLGE ÇIKMAZI, KAKULE, KALENDER, KAMBER, KASAP REMZİ, KÖYBAŞI, KÖYBAŞI ARKASI, KİRAZLI BAĞLAR, MERDİVENLİ, SALKIM KÜPE, SARI ASMA, SULTAN ÇEŞME, SİMİTÇİ SALİH, YASEMİN sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369062)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah HAN ÇAYIRI YOLU, SANATÇILAR (HAN ÇAYIRI YOLU SOKAK) sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369061)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ARI, ERCİYES, VURAL sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369271)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk/ KAVAKLI mah AKSU, BEREKET, CAN, CANDENİZ, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DEFİNE, ER, FİDE, GALİP, GARDENYA, GÜLSEN, HİKMET, KANARYA, KAR, MİSAFİR, NURLU, OYMAK, OĞUZ, SANCAK, SERDAR, TÜRKER, VADİ, ZANAAT, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR, ŞENAY, ŞEYH ŞAMİL sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2371186)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ADİL, AHENK, ALAGÖZ, ALAY, AYTEKİN, BAHARİYE, BAKIR, BUKLE, DAMLASAKIZ, FERİDE, HALASKARGAZİ, HEDEF, KARDEŞLER, KURUÇEŞME, KÜLHAN, MALTUZ, MAĞRUR, MEKİK, MELODİ, MELİS, MERMER, METEOR, MÜNEVVER, REYHAN, SULTAN FATİH, TEKİN, YEDİKULE, YEDİTEPE, ZERAFET, ZİYA GÖKALP, ÖNER, ÖZVEREN, ŞULE sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2371188)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2106., MUHSİN YAZICIOĞLU sk 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370463)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2461., 2465., 2466., 2467., 2468., 2469., 2470., 2471., 2472., 2476., 2478., 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., 2484., 2486., 2488., 2510., 2510/1., 2511., 2512., 2513., 2514., 2515., 2516., 2517., 2518., 2519., 2520., 2521., 2522., 2523., 2523/1., 2524., 2528., 2529., 2530., 2531., 2533., 2539., 2540., 2552., PEYAMİ SAFA, S, SELÇUKLU, U, V, Y, Z sk/ UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370461)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, LALEBAHÇE, ŞAİR AHMET KUTSİ TECER sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2372089)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 5006., 600., AKİK, DİRHEM, DİYAR, FULYA, GÜZEL, HAZAR, KAVAKLI, KIBLE, KURTBAY, SELANİK, SERBORA, TEKYILDIZ, TURUNÇ, VAKAR sk/ YENİ mah ECEM, KAVAKLI, MÜRŞİT, TUNCA ÇIKMAZI, YİĞİT, ÖZKAN sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2371697)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 5006., 600., AKİK, DİRHEM, DİYAR, FULYA, GÜZEL, HAZAR, KAVAKLI, KIBLE, KURTBAY, SELANİK, SERBORA, TEKYILDIZ, TURUNÇ, VAKAR sk/ YENİ mah ECEM, KAVAKLI, MÜRŞİT, TUNCA ÇIKMAZI, YİĞİT, ÖZKAN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2372087)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah AŞİYAN, ÇELEBİLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370580)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ŞALCIKIR sk/ TARABYA mah MAVİ ÇİĞDEM, SEVGİ KARANFİL, SEVGİ LALESİ, TARABYA BİLİNMEYEN, ZAMBAKLAR, ÖZ GÜL, ŞALCIKIR sk 09:11-16:11 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374592)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah TOPÇU KARAKOL, ÖZKAN sk/ KOCATAŞ mah AMİRAL ALTUNCAN ÇIKMAZI, BAĞLAR YOLU., BAŞARAN ÇIKMAZI, BÜYÜK ÇINAR ÇIKMAZI, CUMHURİYET , GÜNAYDIN, KARABEKİR, MUHSİN BATUR, SEMİH SANCAR, VEFA, YAY ÇIKMAZI, YAZAN ÇIKMAZI, YENİ BOĞAZİÇİ, ÖZKANLAR, İLHAM ÇIKMAZI, İNCE sk 09:21-16:21 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374597)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah SÖNMEZ sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2373761)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah AYASOFYA sk 08:30-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374683)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah DEREBOYU 1 sk/ MASLAK mah AHİ EVRAN, AOS 23., AOS 24., AOS 25., AOS 28., AOS 29., AOS 30., AOS 31., AOS 32., AOS 34., AOS 36., AOS 37., AOS 39., AOS 51., AOS 52., AOS 54., AOS 6., AOS 7., AOS 8., AOS 9., DEREBOYU 2 sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2373690)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BANDIRMA, BAŞTOPÇU, DEDE EFENDİ, ERİŞ, EŞRAF, FATMAGÜL, FAZLI, FEHİM, HOCA AHMET YESEVİ, KOÇAK, KUZEY, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MURAKIP, YENİYOL, YURDAGÜL, ZÜMRE, ÜÇNAR sk/ ATATÜRK mah KÖRFEZ, ZEYNEP sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2373759)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ, MISIR, SECİYE, SEDEN, ÖZÇINAR sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2373650)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, AFİFE, AKAN, AKTAÇ, ALYÜZ, ARDIÇÖZÜ, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, BAYKAN, BEDİ, BEHLÜL, BOĞAÇHAN, BİLKAN, CANEL, DAL, DALGAKIRAN, ENGİNAR, ERSOY, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ESTERGON, FERDA, GÜLAY, KUŞDİLİ, KÖPRÜLÜ, MÜLK, MİRAY, NURÇİN, OFLAZ, ONAT, SELMAN, TEPEÖREN, TÖRE, TÜZMEN, ULUSOY, YABANGÜLÜ, YEDİKULE, YUSUFELİ, YÜREKLİ, ZÜLAL, ÇARE, ÇİM, ÖYKÜM, ÖZTUNA, İKİZLER, ŞAHAN, ŞAHİKA sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah TÜRKSOY sk/ HARAÇÇI mah IHLAMUR ÇİÇEĞİ, KERMES, TAŞOLUK sk/ KARLIBAYIR mah ADİLE, AKÇADAĞ, ALINTERİ, ANADOLU, ANDIZ, ASRİ, AYCAN, AYTAÇ, BAYRAK, BAŞKAYNAK, BEGÜM, BİLAY, CANDOĞAN, CEMRE, DENİZCİ, DİLDAR, EKREM, ENVER, ERKAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİKRİ, HAKKANİYET, HOŞ, KANAT, KARADAĞ, KARLIBAYIR, KAZIM KARABEKİR, KIZILERİK, KUĞULU, MOZAİK, NALAN, NURDAĞI, RÜŞTÜ, SAKIZ, SEKMEZ, SELÇUKLU, SEVNUR, TABUR, TAHSİN, TANYELİ, TAŞAN, TÜLAY, YALÇINDAĞ, YAVRUAĞZI, YAZICI, YEŞİLCE, YÜCEALP, ZARA, ÖMER, ÖZBİL, ÖZGÜNAY, ÜMMET, ÜÇPINAR, İHTİŞAM, İLKE, İSTİKBAL, ŞAHİNLER sk/ MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ADANIR, AKTAŞ, ALSANCAK, ANIL, ARICI, ARZU, ASİLKENT, ATATÜRK, AYDINTEPE, AYYILDIZ, AĞA, AŞKIN, BATIKENT, BAYBORA, BENLİ, BEYREK, BİTKİ, CENGAVER, DOĞANTEPE, EDİP, EGEMEN, EROĞLU, EZEL, FATİH, FİKRET, GÜNTEKİN, HAMAMÖZÜ, HASAN HÜSEYİN, HELAL, KALENDER, KARABEKİR, KAYHAN, KIRKAĞAÇ, KORUCU, KURU ÇAYIR, KÖPRÜ, LATİF, LEMAN, MALAZGİRT, MENDERES, MUAZZEZ, NASRETTİN HOCA, NESİM, NURŞEN, NİLAY, ORMAN, PEŞREV, SEVENGÜL, SEYİT ONBAŞI, SÜLEYMAN 02:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374956)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.MİMAR SİNAN, 1.SERAP, 1.YENİCE, URLA sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2373816)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah BAHÇE 2, BOSTAN 2, BURGAZ, DERİN, GÜNGÖRMÜŞLER, KURTULUŞ 3, MAZLUM, MİLLET 2, OKUL, SAYGIN, ZENGİN 1 sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374918)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 387., 403., 404., 407., 415., 425., 440., 441. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374610)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 354., 412. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2373647)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah DİLEK, MURAT, NATO, ÇAMLIBEL sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2373851)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah BERRAK ÇIKMAZI, BEŞEVLER, ELBASAN, EMİROĞLU ÇIKMAZI, ÇATALCA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2375471)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ARALIK BAŞI, CAMİ, CEMİYET, FABRİKALAR C, FIRIN, FİLDAMI, KARAKOL ARALIĞI, KİREÇ OCAĞI, KİREÇOCAĞI YOLU, OSMANİYE MEKTEBİ, RAHMİ APAK, RAHMİ PAŞA, SIĞIRTMAÇ, ÇOLAK İBRAHİM, ÇÖREKOTU, İSMAİL EREZ, ŞİRİN sk/ YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk/ YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2376420)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 813/1. sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah AÇELYA, CÖMERT, GÜMÜŞ, KIZILCIK, NEŞE, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, YASEMİN, YAYLA, ŞELALE, ŞİRİN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2373790)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ATA, DİLAVER, DİRLİK, FERMAN, GAZİ, GÜLHAN, GÜNAL, GİRNE, HALİÇ, HASDAL, HENDEK, HİLAL, KARAMAN, MENZİL, SERDAR, SEZER, SOĞUKSU, YAZICI, YAĞMUR, ÖZDEMİR, İNCİÇİÇEĞİ, ŞEHİT DURSUN BAKAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2375511)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 244., 245., 246., TURGUT ÖZAL sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2375463)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah Uğur Mumcu Cd, 1342, 1340, 1341 sokak 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2375641)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-YAVUZ SULTAN SELİM mah CİBALİ SETÜSTÜ, MİRALAY NAZIMBEY, SERHALİFE, SERHALİFE ARALIĞI, ÇUKUR MESCİT, İNCEBEL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374921)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- FEVZİPAŞA mah CENGİZ, DOĞANAY, KETEN, KUŞAK, SELİMİYE, YUSUF ZİYA KAYA, ÇAYBAŞI, İSMAİL HAKKI BİLGİÇ sk/ İSMETPAŞA mah GAZİ RECEP ASLANTÜRK, MATARACI, METE, UZAY, VAHDETTİN, YEMEN, YÖRÜK, ÇOBANYILDIZI, İRİS, İŞCAN, ŞAİR AKİF sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2376452)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah KAYNATA sk// ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2212., 2214., 2216., 2218., 2223., 2224., 2225., 2226., 2227., 2228., 2230., 2257., ADNAN KAHVECİ sk/ GÖKEVLER mah 2312. sk/ HÜRRİYET mah TURNA, ÖNDER sk/ OSMANGAZİ mah GAZİ sk/ PINAR mah 1266. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2376566)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah KAYNATA sk// ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2212., 2214., 2216., 2218., 2223., 2224., 2225., 2226., 2227., 2228., 2230., 2257., ADNAN KAHVECİ sk/ GÖKEVLER mah 2312. sk/ HÜRRİYET mah TURNA, ÖNDER sk/ OSMANGAZİ mah GAZİ sk/ PINAR mah 1266. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2376568)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah KELEBEK ÇIKMAZI, KESKİN KALEM, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR, ŞAİRLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2376627)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 219. sk 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2373818)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2376553)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ALİ KAYA, ATOM, ECZA, HARMAN 1 sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2375739)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah EŞREF sk// KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 240. sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374910)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-sk// ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 10. sk/ ÇIRPICI mah 1. TAŞOCAĞI, 2. TAŞOCAĞI, 3. TAŞOCAĞI (G/4), 3. TAŞOCAĞI (G/5), SEYİTNİZAM, ÇINAR 10, ŞEHİT YILDIRAY MENTEŞE sk 10:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2376649)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah EMİRGAN KORU, ŞİRİN sk/ REŞİTPAŞA mah BAYRAM, BOSTANCI, EMİRGAN KORU, MAZHAR REŞİTPAŞA, PALMİYE, PAPATYAM, POSTA YOLU, SALİHBEY, SEZAİBEY, TUNCAY ARTUN, ÖZBAHAR, ŞİRİN sk 09:17-13:17 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2375738)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 938. sk/ ÜÇEVLER mah 926., 928., 942. sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2375776)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 921., 922., 923., 925., 953., BAHÇE YOLU sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2375789)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 376. sk/ İNÖNÜ mah 334., 340., 365., 366., 373., 374., MANDIRA sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2375790)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, KORE ŞEHİTLERİ, MİTHAT ULU ÜNLÜ sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2376663)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ABDÜLGAZİ, ALAGÖZ, ALAKOÇ, AYDOS, AYDOĞAN, BAYINDIR, BERCESTE, DARIVERDİ, EKİN, ERTAN, GÜLBAŞAK, GÜLDİBİ, GÜLYAZI, GÜNBAŞI, GÜNGÖREN, GÜNTEPE, HİCRET, KARACA, KARAKOL, NACİBEY ÇIKMAZI, NURSİMA, SONGÜL, SUNA, UÇANKUŞ, YAVUZTÜRK, YAŞAYANLAR, YENİHAN, YURTBEY, ÇELEBİ, ÖZTEKİN, ÖZTOPRAK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2376689)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah AKMİNARE, BEŞPARMAK, CANSU, FEVZİ ÇAKMAK, GÜLİSTAN 1 sk/ MİMAR SİNAN MERKEZ mah ARAFAT, ARKADAŞ, ATEŞÇİÇEĞİ, AYBARS ÇIKMAZI, AYDİLEK, BAHÇE, BAL, BANU, BARBAROS 3, BAYAR, DAMAR, DAMGACI, DEFNE 5, DENİZKIZI, DERYA, EFLATUN, EGE 2, ERSEN, FUNDA 1, HÜRRİYET, IHLAMUR 3, KADIRGA, KALENDER 2, KALYON 1, KARTAL, LEVENT, MENDİL, NARİN, POYRAZ, SEDAT, ULUBATLI, YILDIRIM BEYAZIT, ÇİLEKLİ, ÇİTLENBİK, ÖZDEN, İNÖNÜ 2 sk/ ULUS mah İKBAL sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2375868)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 204. sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2376572)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah ABDİAĞA, BOŞNAK HIDIRBEY, BOŞNAK HÜSEYİN, HAVUZBAŞI ÇEŞME, KURU GIDA 12., MAZHARBEY, NUMAN EFENDİ, PALABIYIK, PAŞA BABA, REŞADİYE, RÜSTEM ÇIKMAZI, ZÜLFİKAR, İMAM RÜSTEM sk 16:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2376534)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 812., 850., 852., 853., 854., 855. ÇIKMAZ, 857., 858., 859., 860., 861., 861/1., 862., 863., 864., 865., 866., KARAOĞLANOĞLU, KIRIM, KÖYİÇİ, MEHMET AKİF İNAN, ŞEHİT HALİL SAĞIR sk/ HAVAALANI mah GÜLDÜRÜ, GÜLEK, GÜLER, GÜLERYÜZ, GÜLHAN, GÜLNİHAL ÇIKMAZI, GÜLSER, GÜLÇİN, HACI BAYRAM, KIRGIZ, KIRIM, KÖYİÇİ, MEHMET AKİF İNAN sk// FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah NARLIBAHÇE sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2375793)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah BEYAZGELİNCİK, EMRAH, ERDİNÇ, ERHAN, EĞRİÇINAR, KARADUT, RÜZGAR, SÜLÜN, ÇEŞME, ÇEŞME ÇIKMAZI sk, ANZER SOKAK 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377222)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah HARBİYE ÇAYIRI, SATIRCI, YENİ NALBANT, ÜFTADE sk 13:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2375875)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 307., 317., 324., 328., 329., 330., 331., 332., 333., 334., 335., 336., 337., 338., MEHMET AKİF sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2375748)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ- KARTALTEPE mah BARBAROS, BOZTEPE, K. BAĞLAR MEVKİİ, PİYALEPAŞA, TERAKKİ, ULUBATLI, ÖMÜR, ÜÇTEPE sk. 15:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2376692)