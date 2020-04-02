5 gün önce 29 TL’ye geldiği Erzurum’dan 200 TL’ye geri döndü

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsü salgınına ilişkin açıkladığı tedbirlerin detaylarının yer aldığı genelge ile illerarası otobüs seferleri valiliklerin izniyle yapılmaya başlandı. Erzurum Otogarı'nda çok sayıda seferler iptal edilince memleketlerine dönmek için bilet arayan vatandaşlar, iki katı bilet fiyatlarıyla karşılaştı.

29 TL'YE GELDİ, 200 LİRAYA DÖNDÜ

Atatürk Üniversitesinde öğrenci olan Ömer Ayhan, 29 TL'ye tren bileti aldı. Tedbirler kapsamında üniversitelerin tatil edilmesiyle memleketi Kayseri 'ye dönmek isteyen Ayhan, 200 TL'ye zor bilet buldu. Otobüs seferlerine sınırlandırılma getirildiği için Erzurum'dan Konya'ya 300 TL, Nevşehir'e 250 TL, Antalya ve İstanbul'a ise 400 TL'den otobüs biletleri satılıyor.

"5 GÜN ÖNCE 29 TL'YE GELDİM"

Krizi fırsata çevirme tabirinin şuan yaşandığını belirten Ömer Ayhan, "Ben olaylar olmadan 5 gün önce trenle Erzurum'a 29 TL'ye gelmiştim. Şuan Kayseri'ye 200 TL'ye geri dönüyorum. Normalde biletler en fazla 90 TL'ydi. İki katından daha fazla şuanda. Diğer illere ise mesela Nevşehir 250 TL, Konya 300 TL, Antalya 400 TL, İstanbul 400 TL bulmuş durumda. Memlekete döndüğümde ise babam kronik hasta, kendimi 14 gün izole edeceğim" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA