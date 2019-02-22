29 Yaşında, Hırsızlıktan 24 Sabıkası Var

Kaynak: DHA

KÜTAHYA'da polisin hırsızlık şüphesiyle kucağında bebeğiyle gözaltına aldığı D.A.'nın (29) üzerinden 10 bin TL değerinde çalıntı ziynet eşyası bulundu. D.A.'nın 24 ayrı hırsızlık suçundan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi Afyonkarahisar çevre yolunda şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı. Kısa süreli takibin sonunda durdurulan otomobilde bulunan H.I.(55), G.K. (14) ve D.A. (29) gözaltına alındı. Şüphelilerden H.I. ve G.K. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, D.A.'nın üzerinden çalıntı olduğu belirlenen 10 bin TL değerinde altın bilezik, yüzük ve bileklik çıktı. 24 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası olduğu ve hakkında arama kararı bulunduğu belirlenen D.A. kucağında bebeğiyle sevk edildiği adliyeden tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Çalıntı ziynet eşyalarına el konuldu.- Tahya