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29 yaşındaki Rus model, detoks sonrası boğularak hayatını kaybetti

29 yaşındaki Rus Playboy model ve DJ Janna Rasskazova, gece parti dönüşü Moskova'daki evinde detoks yaptırdıktan sonra boğularak hayatını kaybetti.

14.08.2019 13:59
29 yaşındaki Rus model, detoks sonrası boğularak hayatını kaybetti

Rus model Janna Rasskazova'nın yaptırdığı detoks hayatının sonu oldu. Genç model, uzmanı olmayan kişinin yaptığı detoks sonucu boğularak hayatını kaybetti.

EVE DETOKS UZMANI ÇAĞIRDI

Talihsiz modelin, boğularak öldüğü sırada evinde bulunan arkadaşı Alexander, parti dönüşü modelin eve detoks yaptırmak için eve bir detoks uzmanının çağırdığını, uzmanın Janna'ya detoks yaptıktan sonra Janna'nın uykuya daldığını detoks uzmanının kendisine ve evde bulunan Janna'nın kadın arkadaşına kendisini yalnız bırakmalarını söyledi.

DETOKS SONRASI NEFES ALAMAMAYA BAŞLADI

Bir süre sonra Janna'nın tuhaf bir şekilde nefes aldığını fark eden Alexander, genç modeli uyandırdı. Mutfağa giden Janna, nefes alamayarak boğulmaya başladı ve arkadaşlarının gözü önünde yere yığıldı. Arkadaşlarının çağırdıkları sağlık ekipleri eve ulaşana kadar Janna, hayatını kaybetti.

DETOKS UZMANI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ölümden sonra yapılan ilk değerlendirmede doktorlar, Janna'ya detoks yapan kişinin uzman olmadığını ve Janna'nın başka ilaç kullandığını bilmediği için kendisine detoks uygulayarak ölümüne sebep olduğunu düşündüklerini söylediler. Dedektifler olay ile ilgili soruşturma açtı.

29 yaşındaki Rus model, detoks sonrası boğularak hayatını kaybetti

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