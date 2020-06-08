290 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi

Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarda toprağa gömülü 290 kilogram el yapımı patlayıcı ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

08.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 08.06.2020 19:16
Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarda toprağa gömülü 290 kilogram el yapımı patlayıcı ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezi ve Tatvan kırsalında araziye gizlenmiş patlayıcı ve yaşam malzemesi olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.
İl Jandarma Komutanlığınca 7-8 Haziran tarihleri itibarıyla bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Dursun Şahin 2020-12" ile "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Sedat Köroğlu 2020-17" operasyonlarının başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Operasyon kapsamında dün il merkezi kırsalında toprağa gömülü vaziyette 127 mekanik fünye, bugün de Tatvan kırsalında 3 büyük tüp, 3 piknik tüp, teneke, naylon ve bidon içerisinde amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 290 kilogram ağırlığında 9 el yapımı patlayıcı, bir kilogram plastik patlayıcı, 25 elektrikli fünye, el telsizi ve 850 metre elektrik kablosu ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ve el yapımı patlayıcı düzenekleri yerinde imha edilmiştir."
Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı. 290 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Tatvan, Bitlis, Güncel, Haber

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