2A Continental Architectural Awards'tan Studio Vertebra'ya Üçüncülük Ödülü!

Barselona'da düzenlenen 2A Continental Architectural Awards, Studio Vertebra tarafından Diyarbakır Kayapınar Belediyesi için tasarlanan "Diyarbakır Halk ve Çocuk Kütüphanesi" projesini "Geleceğin Projeleri" kategorisinde üçüncülükle ödüllendirdi.

2A Magazine tarafından organize edilen mimarlık ödüllerinde Asya ve Avrupa ülkelerinden katılan ve 17 farklı kategoride yarışan yüzlerce mimarlık ofisi arasından sıyrılarak önemli bir başarıya imza atan Studio Vertebra, 26 Ekim'de The Institute for Advanced Architecture of Catalonia – IAAC (Katalonya Gelişmiş Mimari Enstitüsü)'de gerçekleştirilen törenle ödülünü aldı.

Diyarbakır mimarisine yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan Diyarbakır Halk ve Çocuk Kütüphanesi, yenilikçi tasarımının yanı sıra geleneksel referansları bünyesinde taşımayı başarıyor. Diyarbakır Suriçi bölgesinin sokak-avlu ilişkisi ve kademeli dam kullanımı yapısından esinlenilen proje, ortadaki avlunun etrafında konumlanan halk kütüphanesi ve çocuk kütüphanesi olmak üzere iki ana yapı programından oluşuyor. Kentin geleneksel referanslarından beslenerek çeşme ve ağaç merkezli bir orta bahçe şeklinde tasarlanan bu avlu, iki yapının ana girişlerini birbirine bağlayan bir aks görevi de görüyor.

Yapı kabuğunda kütlesel etkiyi vurgulayan iki ana malzeme kullanılmış: Suriçi "bölgesine gönderme yapan ve dış çeperde tercih edilen korten çelik malzeme, aynı zamanda yapıyı çepeçevre saran ve bazı yerlerde görsel ilişkiyi kesmemek için saydamlaşan "akıllı bir zar" olarak tasarlanmış. Tasarımın ana malzemelerinden birisi olarak ele alınan doğal taş ise, Diyarbakır geleneksel mimarisinde sıklıkla kullanılıyor. Ana kütlelerde ağırlıklı olarak doğal taş tercih edilirken cepheyi saran kabukta korten malzeme kullanılmış.