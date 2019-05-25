Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesi, 3+1 Eğitim Modeli İş Yeri Uygulamasını başarıyla tamamlayan öğrenciler için katılım belgesi töreni düzenledi.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş
'ın ev sahipliğinde Üniversite Spor Salonu'nda gerçekleşen törene, Bilecik Vali Yardımcısı Akın Yılmaz ve Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses
ile 3+1 uygulamasına katılan işyerlerinin temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Törende konuşan Rektör Taş, üniversite ünyesinde ilk olarak 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan 3+1 modeli ile, meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilerin son eğitim dönemlerini işyerlerinde çalışarak tamamlamadıklarını ve bu yıl toplam 357 öğrencinin daha mezun olmadan iş tecrübesi edinmiş olduğunu söyledi. 2 yıldır başarıyla sürdürülen uygulamanın, meslek yüksekokulu öğrencilerinin istihdama katılımını artıracağına inandığını belirten Rektör Taş, uygulamanın önümüzdeki yıl gelişerek devam edeceğini ifade etti. Üniversite olarak 3+1 modeline son derece önem verdiklerin sözlerine ekleyen Rektör Taş, 3+1 Eğitim Modeli İş Yeri Uygulamasını başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik etti ve uygulama paydaşlarına şükranlarını sundu.
Tören, 3+1 eğitim modeli iş yeri uygulamasına katkı sağlayan üniversite personeli ve uygulamaya katılan öğrencilere belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi. - BİLECİK
Bilecik
, Yaşam
Kaynak: İHA