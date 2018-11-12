12 Kasım 2018, 11:36
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Fatih Terim Kayserispor Maçını Sevdi, 3-5-2 Sistemine Devam Edecek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçında takımın gösterdiği performanstan memnun kaldı, 3-5-2 sistemine devam edecek.

Sakat ve cezalılar yüzünden Galatasaray'ın Kayseri'de oynamak zorunda kaldığı 3-5-2 sistemi önümüzdeki karşılaşmalarda da devam edecek.

Maicon'un dahil olmasıyla beraber Ozan-Maicon-Serdar'dan oluşan savunma kurgusu görevini kusursuz yerine getirirken, bundan sonraki süreçte de beraber oynamaya devam edecekler. Ayrıca yine eksikler yüzünden tercih edilen 5'li orta saha kurgusunun da görevini iyi yapması memnuniyet yarattı.

ONYEKURU BÖYLE DEVAM EDECEK

Kayseri maçı özellikle Onyekuru'nun performansı açısından da yine referans olarak alınacak. 2 gol atan Nijeryalının forvet hattında etkin bir görüntü sergilemesi nedeniyle bundan sonra da bu şekilde oynatılmaya devam edeceği bildirildi.

Galatasaray,Kayseri

YORUMLAR (11)
GAZETECİ: kazandınmı cok iyisin kabadıyı terimçik kaybettinmi hakemler kötü yok tff kötü sen nasıl bir insansınya senin ne taktigin varya türk futbolunda benim bildigim senin bir tane taktigin var oda aglama taktigi
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ACABA: Çok merak ediyorum bu haber nereden çıkıyor? Yani Terim Gazeticileri arıyor ve arkadaşlar ben artık 3 5 2 oynayacam mı diyor?
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KSK Lİ MESUT: Şunun suratında meymenet yok. İçinin pislik yüzüne yansımış....
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BLACK EAGLE: İyi ki ceza almışsın egospor terim. Yoksa yine sen ve şaşı kabadayı birlikte kabadayılık yapardınız. Yenince havalara girdin tabi çabuk unuttun dört yediğin günleri. Bu Fransız takımı kevgire çevirmiştin cinconspor yerine kevgirspor diyorlardı. Cinconsaraylı arkadaşlara üzülüyorum bu paragöz paratorun peşinden gidiyorlar. Milli takımı yedi bitirdi sıra gesede. Gassaray felaketin eşiğinde haberi yok bu conconların.
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