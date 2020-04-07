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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "5 bin liranın altında geliri olanlara verilecek temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişi başvurdu, ödemesi bu hafta başlayacak" dedi. Albayrak ayrıca koronavirüs nedeniyle ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için de maaş desteği başlatılacağının müjdesini verdi.

07.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:13

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgınına karşın alınan tedbirlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkartılan çalışanlar için maaş desteği başlatacaklarını söyledi.

"Birinci önceliğimiz hiçbir vatandaşımızın işini kaybetmemesi" ifadelerini kullanan Albayrak önlemler aldıklarını aktardı.

4,4 MİLYON AİLEYE YARDIM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Dar gelirli 2,1 milyon ailelerimiz için bin TL nakdi yardım yapacağımızı açıklamıştık.Yeni çalışmamız neticesinde inşallah süreçten etkilenen 2,3 milyon aileye daha bu yardımı yapacağız. Toplamda 4,4 milyon ailemize nakdi yardım sağlamış olacağız."

"TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ ÖDEMELERİ BU HAFTA BAŞLIYOR"

"5 bin TL altında geliri olan vatandaşlarımız için 10 bin TL'ye kadar, çok düşük maliyetli temel ihtiyaç desteği devreye alındı. 3,7 milyon insanımız başvurdu. Ödemeleri bu hafta başlatıyoruz. Esnafımız için, mücbir sebep kapsamına giren firmalarımız ve KOBİ'lerimiz için vergi ve SGK ödemelerini ertelemiştik. Ayrıca dükkânını kapatan ya da işleri yavaşlayan esnafımıza kısa çalışma ödeneği sağlayacağımızı belirtmiş; esnafımızın yanında çalışanların maaşının büyük kısmını ödeyeceğimizi söylemiştik. Bu süreçte kısa çalışma ödeneğine başvuramayan esnaflarımız, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız oldu."

ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARTILAN İŞÇİLERE MAAŞ DESTEĞİ MÜJDESİ

"Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin. Onlar için de maaş desteğini başlatacağız. Ayrıca, Halkbank aracılığı ile Hazine destekli düşük maliyetli Esnaf Destek finansmanı devreye girdi. Pazartesi günü itibari ile 180 binin üzerinde esnafımız kredi için, yaklaşık 46 bin esnafımız da Paraf Ticari Kartı için başvuru yaptı. 71 binden fazla esnafımıza 25 bin TL finansman, 30 binden fazla esnafımıza da 25 bin TL limitli ticari kart sağlandı. Sağlanmaya da devam ediyor. Buradaki temel ilkemiz: maksimum hız ve minimum koşul. Yine KOBİ'lerimiz için KGF aracılığı ile İş'e Devam Desteğini devreye almıştık. Yaklaşık 51 bin 651 firmamız "İş'e devam desteği"ne başvurdu.

Pazartesi gün sonu itibari ile yaklaşık 23 bin firmaya, 20 milyar TL kredileri tahsis edildi. Bu firmaların yüzde 96'sını KOBİ'lerimiz oluşturdu. Kullandırımlar bu hafta başladı. 2,8 milyar TL'lik finansman ilk gün KOBİ'lerimizin hesaplarına geçti. Vatandaşlarımızın, esnafımızın, KOBİ'lerimizin taleplerini tüm ekibimiz ile anlık takip ediyoruz."


Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Etiketler: Berat Albayrak, Ekonomi, Güncel

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız

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Haberler ›› Ekonomi ››Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız - Ekonomi

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