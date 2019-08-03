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3 Ağustos Cumartesi DHA Spor Gündemi

Hidayet Türkoğlu: Dünya Şampiyonası'nda tüm ülkenin gurur duyacağı bir başarı elde etmeyi umuyoruz"Ligimiz şu an Avrupa'nın en iyisi""Federasyon olarak üzerimize düşen görevi şeffaf ve adil şekilde yönetmeye devam edeceğiz""Kaliteli oyuncular ligimizi tercih ediyor" Gloria Sports Arena...

03.08.2019 09:34 3 Ağustos Cumartesi DHA Spor Gündemi

Hidayet Türkoğlu: Dünya Şampiyonası'nda tüm ülkenin gurur duyacağı bir başarı elde etmeyi umuyoruz
"Ligimiz şu an Avrupa'nın en iyisi"
"Federasyon olarak üzerimize düşen görevi şeffaf ve adil şekilde yönetmeye devam edeceğiz"
"Kaliteli oyuncular ligimizi tercih ediyor"

Gloria Sports Arena Üst Yöneticisi Elif Özdemir: Heyecan dolu bir dönem bizi bekliyor
"İleriki dönemlerde yüzme turnuvası düzenleyebiliriz"
"Sports Arena'da her şey bir asansör düğmesi uzaklığında"

BEŞİKTAŞ
10.30 Olağan Divan Başkanlık Kurulu seçimi yapılacak.
11: 00 Siyah-beyazlılar günü tek antrenmanla tamamlayacak.

GALATASARAY
21.00 Galatasaray - Panathinaikos

FENERBAHÇE
Sarı-lacivertlilerde yeni sezon hazırlıkları devam edecek.

AVRUPA'DAN FUTBOL
Fransa Süper Kupa
14: 30 PSG - Rennes
Almanya Süper Kupa
21.30 Borussia Dortmund - Bayern Münih

HAZIRLIK MAÇLARI
15.30 Go Ahead Eagles - Konyaspor

VOLEYBOL
Olimpiyat Oyunları Kıta Elemesi
10: 00 Türkiye - Çekya

- Dünya Motokros Şampiyonası'nın İstanbul tanıtımı
17.00 - 7-8 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) tanıtım gösterisi İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda yapılacak. Tanıtımda Dünya Şampiyonu AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'da yer alacak.



Dünya Şampiyonası, Hidayet Türkoğlu, Elif Özdemir, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

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