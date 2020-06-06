3 ailenin umudu toprağa gömüldü

Hakkari'de 3 ailenin banka kredisi ile aldığı ancak dereye düşerek boğulan inek, belediye ekipleri tarafından açılan çukura gömüldü.

3 ailenin umudu toprağa gömüldü
06.06.2020 10:58 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:01
Hakkari'de 3 ailenin banka kredisi ile aldığı ancak dereye düşerek boğulan inek, belediye ekipleri tarafından açılan çukura gömüldü.

Kent merkezinden 6 kilometre mesafede bulunan Otluca köyü Dereboyu Mahallesi'nde tarım ve hayvancılık ile uğraşan Rahmi, Mesut ve Muhsin İhtiyatoğlu kardeşler tarafından 8 ay önce banka kredisiyle alınan gebe Montifon ineği dere yatağına düşerek boğulmuştu. Günde 15 kilo süt veren ve 3 ailenin tek geçim kaynağı olan ineğin dere yatağına düşerek ölmesi, aileyi üzüntüye boğmuştu. İneğin bulunduğu Katramas Deresine koşarak giden 3 çocuk babası Şemsi İhtiyatoğlu, ineğin başında ağıtlar yakmıştı.

Ölen ineğin çevreye kötü kokular saçması üzerine bölgeye giden Hakkari Belediyesi Çevre Temizlik İşleri Amiri Selami Mollamehmetoğlu, Fen İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve iş makinelerinin yardımı ile ölen ineği dereden alıp kazdıkları 3 metrelik çukura gömdü. Belediye ekiplerine teşekkür eden İhtiyatoğlu ailesi ise 3 ailenin geçimini sağlayan ve umutları olan ineklerini toprağa gömdüklerini belirtti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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