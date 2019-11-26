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3 aileye eşya yardımı

İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ücretsiz eşya yardımlarına devam ediyor.

26.11.2019 13:33 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:393 aileye eşya yardımı
Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ücretsiz eşya yardımlarına devam ediyor. İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından aynı gün içinde 3 aileye yardım yapıldı.

Sürdürdüğü ikinci el eşya toplama ve bunları ihtiyaç sahipleriyle buluşturma çalışmaları kapsamında Kadın Koordinasyon Merkezi aynı gün içinde 3 ihtiyaç sahibi aileye soğuk kış günlerinde yürekleri eşya yardımı yaptı. İlkadım ilçesinde ihtiyaç sahibi aileye katkı sağlayan bu hizmet, yardımseverlerin yaptığı tüm bağışlar görevli belediye personeli tarafından uygunluğu onaylandıktan sonra vatandaşların adreslerinden ücretsiz olarak teslim alınıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar ise Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvurularını yapıyor, ardından görevli personel tarafından durumları incelenip onaylanıyor. Sonrasında da titizlikle tasnif edilip hazır hale getirilen eşyalar, randevu sistemiyle ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırılıyor.

"Bu işe kendimizi adadık"

Gönüllük esaslı olarak vatandaşların yardımına koştuklarının altını çizen Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, "Şehrimizde sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı teşvik etmek, ilçemizin en ücra köşelerine kadar adaletli bir biçimde yaymak, fakirliği ve çaresizliği ilçe halkımızın kaderi olmaktan çıkarmak için gayretle çalışıyoruz. Gecemiz gündüzümüz, hafta sonumuz, bayramımız, tatilimiz yok. Bu işe kendimizi adadık. İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş'ın destekleri ile ilçemizde sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini göstereceğiz" dedi. - SAMSUN

İlkadım Belediyesi, İlkadım, Yaşam

Kaynak: İHA

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