3. Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi Ve Sergisi'ne Yoğun İlgi

Türkiye'nin yerli yeniliğini temsil eden zirvede; teknoparklar, kalkınma ajansları, Ar-Ge merkezleri ve üniversite projeleri tek bir çatı altında buluştu. İki gün boyunca 12 oturumda 56 konuşmacının bulunduğu etkinlikte; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de konuşmacılar arasında yer aldı. Ankara, Bursa, Kocaeli ve Sakarya illeri başta olmak üzere 15 ilden katılımın gerçekleştiği organizasyon; 157 kurum ve kuruluşa ev sahipliği yaptı. Zirve, inovatif projeleri yatırıma dönüştürme amacıyla 1.260 iş görüşmesine aracılık ederken 44 iş anlaşmasına imza atılmasını sağladı.

Bakan Varank, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada; bu dönemde, Türkiye'de katma değerli üretim ve teknoloji odaklı bir yapısal dönüşüme ihtiyaç olduğunu vurguladı. Ar-Ge ve yenilik destek programlarını; hedef odaklı, iş birliğine dayalı, uzun vadeli ve yüksek katma değer üretmeye yönelik yaptıklarını, bu kapsamda Ar-Ge alanında bakanlık, KOSGEB ve TÜBİTAK aracılığıyla birçok destek ve kolaylık sağladıklarını da sözlerine ekledi. Bakan Dönmez ise Türkiye'nin yerli teknoloji ve yüksek katma değer anlayışıyla "Bağımsız Enerji Güçlü Türkiye" hedefine hızla ilerlediğinin ve her projede yeniliği ve yerlileşmeyi teşvik ettiklerinin altını çizdi. Elektrik üretim sektörünün yıllık 5 milyar dolar civarında yatırım yaptığını ve bu yatırımlarda kullanılan ekipmanların yüzde 50'sinin ithal olduğunu aktaran Dönmez, bu ithalatın önüne geçmek için Ar-Ge'yi teşvik edecek modeller geliştirdiklerini belirtti. Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Genel Başkanı Osman Balta; Türkiye'nin, dünyanın gelişmiş ülkeleri arasına girebilmesi için yüksek teknolojili üretime önem vermesi ve Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren şirketlerin sermaye yapılarının daha çok güçlenebilmesi için marka değerine sahip katma değeri yüksek ürün üretebilmeleri ve dünyanın diğer ülkelerine satabilmelerinin gerekliliğine değindi.

5 YIL İÇERİSİNDE NESNELERİN İNTERNETİ PAZARININ 1,7 TRİLYON DOLAR OLACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

"Sanayinin Dönüşümü: Yapay Zeka, Robotlar ve Nesnelerin İnterneti" başlıklı panelin moderatörlüğünü yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, beş yıl içerisinde nesnelerin interneti pazarının 1,7 trilyon dolar olacağının öngörüldüğünü ve pazarın mevcut halinden üç kat büyümüş olacağını söyledi. Hâlihazırda teknoloji geliştirme bölgelerindeki firmaların 94'ünün yapay zekâ, 27'sinin nesnelerin interneti üzerine çalıştığını; Ar-Ge merkezlerinin ise 22'sinin yapay zekâ, 15'inin nesnelerin interneti alanında faaliyet gösterdiğini belirtti. Kacır, 'Açık Kaynak Kod Platformunun' yakın zamanda kurulacağını da sözlerine ekledi. "İnternet Ekonomisi: İletişim Sektörünün Yenilikçi Dönüşümü" başlıklı panelin moderatörlüğünü yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Ar-Ge ve inovasyonun, kalkınmanın ve rekabetçiliğin en önemli iki aracı olarak nitelendirilebileceğini söyledi.

TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK UÇAN, İNSANSIZ VE ELEKTRİKLİ TEKNESİ, KARAOK FÜZE SİSTEMİ

Zirvede; üniversiteli MMG'lilerin sergilediği Türkiye'nin ilk ve tek uçan, insansız ve elektrikli teknesi, sivil hayatı kolaylaştıran insansız hava aracı, Shell Eco Marathon (SEM) Europe'da 197 takım arasından Safety Award (Güvenlik Ödülü) alan elektrikli kara yolu aracı büyük ilgi gördü. 200 bin TL'lik yerli elektrikli otomobil, uzaktan kontrol edilebilen yeni nesil akıllı davlumbaz ve ocak, gelecekte salgın hastalıkların dünyada kontrol altına alınabilmesi için geliştirilen ilaçlar, Karaok füze sistemi, daha az enerji ile daha çok verim hedefine yönelik 'Enerjini Bil' projesi ve tarımsal sulamada etkin tasarruf sağlayan 'Robotik Kontrollü, Elektrik Üreten Sulama Sistemi' projesi ziyaretçilerin beğenisini topladı.