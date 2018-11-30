3 araca 21 bin liralık drift cezası

30 Kasım 2018 Cuma 14:27



30 Kasım 2018 Cuma 14:27

3 araca 21 bin liralık drift cezası21 bin lira ceza alıp trafikten men edildilerBURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde gece saatlerinde drift yaparak trafiği tehlikeye sokan 3 sürücüye toplamda 21 bin lira para cezası kesilerek ehliyetlerine el konuldu. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3 kişinin drift yaptığı şeklinde ihbar alan Gemlik trafik ekipleri söz konusu ihbarı değerlendirerek olay yerine gitti. Perşembe pazar yeri olarak bilinen mevkiide 3 aracın çevreyi rahatsız ederek drift yaptığını gören ekipler araçları durdurarak sürücüleri aşağı indirdi. Aralarında bir tane ehliyetsiz sürücünün de bulunduğu 3 kişiye ceza yağdı.Bursa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri drift yaparak hem trafiği tehlikeye sokan hem de çevreyi rahatsız eden 3 sürücüye de 5 bin 18 lira trafik cezası yazdı. Ehliyetsiz sürücüye de ayrı işlem yapan ekipler 3 araca toplamda 21 bin 78 lira para cezası kesti. Ekipler aynı zamanda araçları 2 ay trafikten men ederken sürücülerin de ehliyetlerine el konuldu.Öte yandan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri drone desteğiyle devamlı olarak trafiği havadan kontrol ederek hatalı sürücülere ceza kesiyor.