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3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda trafik ışıklarında 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

05.08.2019 13:52 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda trafik ışıklarında 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Hendek 2. OSB ışıkları Düzce istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 06 BCL 837 plakalı soda yüklü tır, S.T. idaresindeki 54 D 5669 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle S.T. idaresindeki araç ise ışıklarda bekleyen K.S. idaresindeki 06 ACS 910 plakalı kamyonete çarptı. Çevredeki diğer sürücülerin kazayı haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri vatandaşların yardımıyla sürücü S.T.'yi otomobilden çıkararak olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle ortalık adeta savaş alanına dönerken trafik bir süre kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Araçların kaza yerinden kaldırılmasıyla trafik tekrar normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Sakarya, Düzce, OSB, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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