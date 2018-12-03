03 Aralık 2018 Pazartesi 16:25



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:25

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.Kentte bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Saygılı, belediye olarak engelli vatandaşlar için her türlü imkanı sunmaya gayret ettiklerini söyledi.Belediye olarak kentte yaşayan tüm engelliler için çalışmalar yapıldığını belirten Saygılı, şöyle konuştu:"Geçtiğimiz yıl Allah nasip etti belediye olarak Engelsiz Kafe açtık. Bu kafe de bu güzel kardeşlerimiz ve aileleri orada oldu ve orada kaynaşma ortamı sağlandı. Engelsiz kafe de birde genç kızlarımıza gelinlik giydirdik, mutlulukları görülmeye değerdi. Bu kardeşlerimizin aileleri de oldukça ilgililer yakından tanıyorum. Öğretmenlerimiz büyük fedakarlık gösteriyorlar hepsi sevgi ile yaklaşıyor. İnşallah daha iyi imkanlara sahip oluruz özel yetenekli olan kardeşlerimiz var, bu yeteneklerin ortaya çıkmasında ailelerin ve öğretmenlerin önemli rolü var. Bu etkinliklerde önemli rol alan ve sabırla yaklaşan öğretmenleri tebrik ediyorum, onlar eli öpülesi diye tanımladığımız öğretmenler, ailelerimiz evlatları ile ilgileniyor inşallah öbür dünyada da mükafatını göreceksiniz."Konuşmaların ardından çocuklar halk oyunları ve dans gösterileri sundu.