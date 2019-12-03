Haberler » Güncel » 3 Aralık Dünya Engeliler Günü - Haber

3 Aralık Dünya Engeliler Günü

Hakkari Gençlik ve Engeliler Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolasıyla program düzenledi.

03.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:343 Aralık Dünya Engeliler Günü
Gençlik ve Engeliler Derneği, 3 Dünya Engelliler Günü dolasıyla program düzenledi.
Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonundaki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Hakkari Gençlik ve Engeliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü'nün 1992'de Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edildiğini söyledi.
Engellilerin şehir hayatına uyum sağlamaları için sosyal ve kamusal alanların engellilerin durumuna göre düzenlenmesi gerektiğini belirten Aydoğdu, "Toplumsal, ekonomik ve kültürel hayatta yer almaları için engellerin daha çok desteğe ihtiyacı var. Başta Hakkari'de yaşayan kardeşlerim olmak üzere tüm engellilerin gününü kutluyorum." dedi.
Öğrencilerin şiirler okuduğu program, müzik dinletisiyle devam etti.
Programa, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kahraman, Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Fikret Keskin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, engelliler ve aileleri katıldı.

Dünya Engelliler Günü, Hakkari, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:20 Kızının eve dönmesi için inşaata çıkan kadını polis kurtardı - Haber
17:19 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı'nın mağazası açıldı -2 - Haber
17:15 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Burhaniye'de çeşitli etkinliklerle kutlandı - Haber
17:14 Başkan Say'dan rehabilitasyon merkezine ziyaret - Haber
17:14 Elazığ'da Jandarma personeli özel çocuklarla bir araya geldi - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haber
16:38 Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi - Haber
16:35 Farklı inançlara mensup 50 din görevlisi İBB'de göreve başladı - Haber
17:16 Juventus, Merih için 50 milyon euro istiyor - Haberler
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 17:20:53