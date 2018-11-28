Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı
ve Atakum
Özel Eğitim Uygulama Okulunda "3 Aralık Dünya Engelliler Günü
" program düzenlendi.
Cumhuriyet Savcısı İsa Fidan Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz
, adliyenin böyle bir günü hatırlaması ve gündemine almasının güne ayrı bir anlam kattığını söyledi.
Bu tür okulların özel çocuklara gerçekleştirdikleri etkinliklerle farklı bir beceri kazandırdıklarını belirten Yavuz, "Bu çocukların bugün bize hazırladıkları özel gösterileriyle de ne kadar değerli olduklarını, yaptıklarının ne kadar anlamlı olduğunu bizim huzurumuzda sergileyecekleri sanatsal etkinliklerle gösterecekler. Bu çocuklar bizlere, ailelerine, toplumuza Allah'ın bir lütfu, hediyesidir. Hatta hepimizin, toplumuzun sadakasıdır." dedi.
Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik ve Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu Mustafa Yiğit
de birer konuşma yaptı.
Konuşmalarında down sendromlu çocuklar, semazen, aşuk ile maşuk ve efe oyunu gösterisini sundu.
Müzik korusunun seslendirdiği müzik dinletisi ve pasta kesiminin ardından program sona erdi.
Programa, adli yargı mensupları, veliler ve öğrenciler katıldı.
Atakum,Dünya Engelliler Günü,3 Aralık
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:07