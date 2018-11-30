Düzce
Valisi Zülkif Dağlı
, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Dağlı, mesajında, ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli kriterlerden birinin, engellilere yönelik sunulan hizmetlerle engellilerin toplumsal hayata daha fazla katılımını sağlama konusundaki başarısı olduğunu belirtti.
Engelli olmalarına rağmen, hayat mücadelesi veren ve hayatlarını onurlu bir şekilde geçirmek adına ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan engelli vatandaşların birer güç kaynağı olduğunu ifade eden Dağlı, şunları kaydetti:
"Tüm zorluklara rağmen spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına, her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin verdikleri mücadele takdire şayandır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
'nün, engelli kardeşlerimiz ile ilgili toplumsal farkındalığın artmasına, onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam diliyorum."
Zülkif Dağlı,Düzce,Dünya Engelliler Günü,3 Aralık