Sinop
Valisi Köksal Şakalar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Şakalar, mesajında, engellilerin sosyal hayata entegre edilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesinin medeni bir toplumun zaruretlerinden olduğunu ifade etti.
Engelliliğin, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade sosyal boyutlarıyla herkesi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyulan toplumsal bir konu olduğunu vurgulayan Şakalar, şunları kaydetti:
"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket eden devletimiz, engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatın içinde etkin olarak yer almaları, günlük yaşama engelsizce katılmaları, toplumla bütünleşmeleri, fırsat eşitliğine sahip olmaları için çok ciddi kanuni düzenlemeler yapmıştır. Hayata geçirilen sosyal politikalar vesilesiyle engelli vatandaşlarımızın çok daha kapsamlı hizmetlerden istifade edebilme imkanı sağlanmıştır. Bununla birlikte engelli vatandaşlarımızın toplumla bütünleşme sürecinde karşılarına çıkan diğer sorunların da herkesin bilinçli ve duyarlı gayretleriyle zamanla aşılacağına inanıyorum."
Şakalar, tüm engelli bireylerin Dünya Engelliler Günü
'nü kutladı.
3 Aralık,Dünya Engelliler Günü
01 Aralık 2018 Cumartesi 11:22