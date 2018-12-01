Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Bilgin
, mesajında, engellilerin toplumun vazgeçilmez ve ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.
Her sağlıklı bireyin bir engelli adayı olduğunu aktaran Bilgin, şunları kaydetti:
"Sosyal devlet anlayışının en önemli ölçü ve gereklerinden biri de engelli vatandaşlarımızla ilgilenmek, onlara her bakımdan destek olmaktır. Engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları hukuki, sosyal ve fiziki engellerin ortadan kaldırılması yönünde çalışmalar hızlanarak devam etmektedir. Devletimizle birlikte toplumumuzun her kesiminin gösterdiği ilgi ve duyarlılıkla hız kazanan bu çalışmaların güzel sonuçlarını da art arda görüyoruz. İnanıyorum ki artık engellilerimiz, üreten, bağımsız bireyler olarak, spordan sanata, yönetimden ticarete, sosyal hayatın bütün alanlarında aktif biçimde daha çok yer alacaklardır. Bu konuda toplumsal duyarlılığın ve bilinç düzeyinin artmasına katkıda bulunacağı inancıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
'nü kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum."
Kırklareli,3 Aralık,Dünya Engelliler Günü
01 Aralık 2018 Cumartesi 11:56