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Valisi Hüseyin Aksoy
, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Aksoy
mesajında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
sayesinde dünyada engelli vatandaşların haklarının, kazanımlarının ve yaşam standartlarının geliştirilmesi açısından bir bilinç oluşturduğunu belirtti.
Mutlu ve huzurlu bir toplum yaratmanın en önemli şartının bütün bireylerin eşit şartlarda, ortak bir amaç etrafında, birbirini anlayarak ve destek vererek olduğunu kaydeden Aksoy, "Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve çabasına ihtiyaç duyulan toplumsal bir husustur. Engelli vatandaşların yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek, devlet ve toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdan biridir." değerlendirmesinde bulundu.
Aksoy, engelli vatandaşlara destek olmanın her şeyden önce bir gönül işi olduğunu aktararak, mesajında şunlara yer verdi:
"Valiliğimizce de hayata geçirilen Engelli Bilgi Bankası projesiyle ilimizde, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle meydana gelen bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini belirli oranda kaybeden engelli vatandaşlarımızın bilgilerini tek bir veri tabanında toplayarak, sisteme dahil etmek ve engel nedenlerinin tespitini yapmak üzere Karar Destek Veri Havuzu oluşturulmuştur.
Bu veriler doğrultusunda engelli vatandaşlarımıza korucuyu-önleyici ve destekleyici sağlık hizmetleri çok daha kapsamlı ve en kısa sürede sunulması ve yaşam kalitelerinin artırılması amaçlanmaktadır. Her vatandaşımız bilmelidir ki engelli kardeşlerimizin toplumsal hayatta daha fazla varlık göstermeleri, sosyal sorumluluk üstlenmeleri ve kendilerini hak ettikleri yerde görmeleri şüphesiz milletimizin sosyal dokusunu zenginleştirecek ve gücüne güç katacaktır."
Hüseyin Aksoy,3 Aralık,Dünya Engelliler Günü
01 Aralık 2018 Cumartesi 12:50