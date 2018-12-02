İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, engellilerin yardım ve ihtiyaçlarına pür dikkat kesilmenin, devlet ve milletçe çözüm için seferber olmanın, her şeyden önce vicdani, insani ve ahlaki sorumluluk olduğunu belirtti.
Vali Yerlikaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla yayımladığı mesajda, engellilerin sorunlarına dikkati çekmek ve karşılaştıkları güçlükleri çözme hedefiyle idrak ettikleri Dünya Engelliler Günü
'nün herkes için daha güzel bir yaşam ideallerine güç vermesi ve dünyadaki tüm engelliler için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
Hayata dezavantajlı başlayan engellilerin bütün zorluklara rağmen sporda, sanatta, eğitim ve iş dünyasında imza attığı başarıların göğüslerini kabarttığını aktaran Yerlikaya, engellilerin mücadele, azim ve gayretlerinin herkes için ilham kaynağı olduğuna işaret etti.
Yerlikaya, engellilerin hayatını daha da kolaylaştırmak ve umutlarını daima diri tutmak için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Onları teşvik etmek, sosyal hayata dahil etmek, kalplerdeki ve zihinlerdeki bariyerleri el birliğiyle kaldırmak ise hepimizin vazifesidir. Engelli kardeşlerimizin toplumla daha da bütünleşmelerini ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamak, sorumluluk almalarına imkan vermek, dayanışma ve yardımlaşma duygularımızı da güçlendirecektir. Engellilerin yardım ve ihtiyaçlarına pür dikkat kesilmek, devlet ve milletçe çözüm için seferber olmak, her şeyden önce vicdani, insani ve ahlaki sorumluluğumuzdur. Dünya Engelliler Günü'nün gayret ve inançlarıyla hepimize örnek olan kardeşlerimizin sorunlarına dikkat kesilmeye, toplumsal ve kişisel farkındalığımızın artmasına vesile olmasını diliyor; tüm engelli kardeşlerimizi hürmetle selamlıyorum."
İstanbul Valisi,3 Aralık,Dünya Engelliler Günü
02 Aralık 2018 Pazar 12:26