Türk Büro-Sen Genel Başkanı Osman Eksert, "Engellilerin bir defaya mahsus aldıkları eğitimlere uygun kadrolara atanmaları, belirli bir mesleği bulunanların mesleği dışında çalıştırılmaması konularında acilen tedbirler alınmalıdır." ifadelerini kullandı.
Eksert, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü
" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, engelli vatandaşlara, eğitim, istihdam, barınma, rehabilitasyon ve bakımının sağlanması, ailelerinin desteklenmesi, engellilerin üreten bireyler olarak kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri, yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve kolaylaştırılmasının sosyal devletin asli görevi olduğunu belirtti.
Kamuda istihdam edilen engelli memurlara "ikinci sınıf devlet memuru" muamelesi yapıldığını savunan Eksert, kamuda istihdam edilen engelli memurlara görevleriyle ilgili hiçbir eğitimin verilmemesini eleştirdi.
Eksert, halen kamuda çalışan engellilerin acilen çözülmesi gereken sorunlarının olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Engellilerin bir defaya mahsus aldıkları eğitimlere uygun kadrolara atanmaları, belirli bir mesleği bulunanların mesleği dışında çalıştırılmaması, mesleği olmayan engellilerin, özür durumuna göre yapabilecekleri hizmetlere ait kadrolarda çalıştırılması, özür artırıcı ve ek özür getirici işlerde çalıştırılmaması, engelli personelin görevde yükselmelerindeki engellerin kaldırılması, çalışmalarını kolaylaştıracak araç ve gereçlerin sağlanması, engelli personele mesai saatleri dışında görev verilmemesi konularında acilen tedbirler alınıp, bu sorunlar en kısa zamanda çözüme kavuşturulmalıdır."
Dünya Engelliler Günü,3 Aralık
02 Aralık 2018 Pazar 18:03