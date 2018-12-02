AK Parti Antalya Milletvekili
Atay Uslu ile Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat
Ulucan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
nedeniyle mesaj yayımladı.
Uslu mesajında, hiçbir engellinin durumunun kendi seçimi olmadığını belirterek, topluma düşen görevin bu insanların haklarını kullanabilmelerini, imkanlardan faydalanabilmelerini temin etmek olduğunu ifade etti. Türkiye
'nin, özellikle son 16 yılda engellilerin sorunlarının da çözüme kavuşturma konusunda önemli bir dönüşüme sahne olduğunu dile getiren Uslu, şunları kaydetti:
"Söz
konusu süre zarfında engelli kardeşlerimiz ile ilgili yasal düzenlemeler, hayata geçirilen sosyal politikalar, bu konuda yaşanan zihniyet değişimini açıkça ortaya koymaktadır."
Uslu, içinde bulundukları sorunları azimle, inançla aşmayı başaran engelliler ile onların dertleriyle dertlenen, sevinçlerini paylaşan herkesin Dünya Engelliler Günü
'nü tebrik ettiğini ifade etti.
Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da insana verilen değerin en belirgin yansımasının, engellilere verilen değer olduğunu belirtti.
Engellilerin sosyal hayata dahil edilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesinin, medeni bir toplum olmanın zaruretlerinden olduğunu aktaran Ulucan, şunları kaydetti:
"Bu noktada kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları yanında toplumun da bir bütün olarak konuya göstereceği hassasiyet çok önemlidir. Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren toplumsal bir husustur."
Ulucan, engelli kişilerin yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için Türk polis teşkilatı olarak da bu sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini ve her zaman engellilerden yana, onların destekçisi olduklarının bilmesini istediklerini ifade etti.
Mehmet Murat,Antalya,3 Aralık,Dünya Engelliler Günü
02 Aralık 2018 Pazar 18:06