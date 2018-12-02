Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) engellilerin özel eğitiminden rehabilitasyonuna kadar birçok alanda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret gösterdiği bildirildi.
MEB'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığa bağlı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bin 264 özel eğitim okulunda 51 bin 436 öğrenciye eğitim verildiği ifade edildi. Türkiye
genelinde, 238 rehberlik ve araştırma merkezi aracılığıyla öğretmen, öğrenci ve velilere eğitsel, kişisel ve mesleki rehberlik hizmetleri, 269 bin 204 özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciye kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla, okula gidemeyecek durumda olan 9 bin 251 öğrenciye evde, bin 87 öğrenciye hastanede eğitim imkanı sunulduğu bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Engellilerin yaşadıkları sorunlar, sadece engellileri değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendirmektedir. Bakanlığımız, bu bağlamda özel eğitimden rehabilitasyona kadar birçok alanda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret göstermektedir. Bu kapsamda, ayrıca Özel Eğitimi İyileştirme Projesi kapsamında 405 meslek edinme atölyesi ile 108 özel eğitim sınıfının fiziki alt yapıları iyileştirilmiş, donanım ve materyal eksiklikleri giderildi. Türkiye - Balkanlar Özel Eğitimde Tecrübe Paylaşımı Projesi kapsamında Bosna Hersek
'te bulunan 16 özel eğitim okuluna 10 meslek edinme atölyesi, 5 özel eğitim sınıfı ve 1 uygulama evi yapılmıştır. Bu okullara ülkemizdeki özel eğitim meslek okullarında üretimi yapılan 24 çeşit öğretim materyali gönderildi. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere temel yaşam becerileri kazandırmak amacıyla özel eğitim uygulama okullarına 85 uygulama evi yapıldı. Bakanlığımız, engelli çocuklarımızın toplumsal hayatta etkin bir birey olarak rol alabilmesi için eğitimden spora kadar her türlü faaliyetlerini sürdürmektedir."
Dünya Engelliler Günü,3 Aralık
02 Aralık 2018 Pazar 20:56