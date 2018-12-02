Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Engelli vatandaşlarımıza destek olmak toplumsal sorumluluğumuzdur. Empati kuralım, engelleri birlikte ortadan kaldıralım." değerlendirmesinde bulundu.
Oktay, Twitter
'dan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Spordan sanata hayatın her alanında başarılarıyla bizleri gururlandıran tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
'nü kutluyorum. Engelli vatandaşlarımıza destek olmak toplumsal sorumluluğumuzdur. Empati kuralım, engelleri birlikte ortadan kaldıralım." ifadelerini kullandı.
3 Aralık,Dünya Engelliler Günü
02 Aralık 2018 Pazar 22:45