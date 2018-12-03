03 Aralık 2018 Pazartesi 10:59



03 Aralık 2018 Pazartesi 10:59

Adıyaman'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, engelli çocukları zırhlı araçlara bindirdi.İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polisler, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, Gazi İmam Hatip Ortaokulu Özel Eğitim ile Özel Eğitim Meslek Lisesinden 25 engelli çocuğu ağırladı.Polis kıyafeti giydirdikleri engelli çocuklarla yakından ilgilenen özel harekat polisleri ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper, çocukları zırhlı araçlara bindirdi.Polis ekipleri, kendilerini selamlayan ve bindikleri araçlardan telsiz anonsu yapan çocuklara program sonunda çeşitli hediyeler verdi.İl Emniyet Müdürü Metin Alper, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli çocukları İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü yerleşkesinde misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.Çocukların özellikle çevik kuvvet ve özel harekat ekiplerini merak ettiğini anlatan Alper, "Çocukları zırhlı polis araçlarına ve motosikletlere bindirdik. Bugün engelli çocuklarla hem bir arada olmak hem de onlara teşkilatı tanıtmak istedik. Çocuklarımız ellerinde Türk bayraklarıyla katılım sağladılar. İçlerinde vatan sevgisi taşıyan çocuklar, vatan için mücadele eden ağabeylerini ziyarete geldiler. Bugün gerçekten anlamlı bir gün oldu." diye konuştu.Gazi İmam Hatip Ortaokulu Özel Eğitim sınıfında eğitim gören Mustafa Yılmaz ise polis araçlarına bindiği için mutlu olduğunu belirterek, "Polis ağabeylerim bizlere çeşitli hediyeler verdi. Bugün çok mutlu oldum. Polis ağabeylerimi çok seviyorum." dedi.