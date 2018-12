03 Aralık 2018 Pazartesi 11:18



AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, 2002 yılında 5 bin 777 engelli memur istihdam edilirken, bugün bu sayının 53 bin 964 kişiye ulaştığını bildirdi.Milletvekili Tin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, AK Parti hükümetlerinin engellilerle ilgili her türlü yasal düzenlemeyi hayata geçirdiğini, uluslararası hukuka uygun ve hatta evrensel kuralların üstünde seviyelere taşıdıklarını belirtti.Medeniyetin ve gelişmişliğin en temel göstergesinin engelli bireylere sağlanan imkanlarda saklı olduğunu vurgulayan Tin, şunları kaydetti:"Engellilere yönelik attığımız adımlar toplum bilincimizi güçlendiriyor ve engelleri hep birlikte aşıyoruz. Biz sadece engellilerimizin haklarını düzenleyen ve kapsayan kanunu çıkartmakla kalmadık. Aynı zamanda engelli kardeşlerimizin hızla sosyal yaşama nasıl katılabileceğine dönük çalışmalar da yaptık. Engelli kardeşlerimizin sürdürülebilir istihdamını son derece önemsiyoruz. Bu bağlamda birçok örnek projeyi hayata geçirdik. Kamu ve özel sektörde engelli çalıştırması yönünde yaptığımız düzenlemelerin yanında engelli istihdamına alternatif olarak iş kurmak isteyen engelli girişimcilerimize destek kapılarını sonuna kadar açtık. Sadece kamuda engelli çalışan sayısını 2002 yılına oranla 10 kat artırdık. 2002 yılında 5 bin 777 engelli memur istihdam edilirken, bugün bu sayı 53 bin 964 kişiye ulaştı. İş gücü piyasasına girmekte zorlanan ruhsal ve zihinsel engellilerin korumalı iş yerlerinde çalışmaları konusunda da önemli destekler sağlanıyor. Bu hususla ilgili de her bir engelli için işverenlere aylık 650 lira ödeme gerçekleştiriliyor."Engellilerin günlük yaşantılarında ihtiyaç duydukları hizmetlere ulaşabilmelerini sağlayacak imkanları seferber ettiklerini dile getiren Tin, "Resmi kurumlar, hastaneler, toplu taşıma araçları ve eğitim kurumları gibi alanların engellilerin kolay erişimine imkan sağlayacak hale getirilmesini sağladık. Engellilerin sosyal hayata katılımı konusunda 2011 yılından bugüne hazırlanan projelere 15 milyon 689 bin lira destek sağlayarak, yaklaşık 1 milyon 750 bin kişiye doğrudan ulaşılması sağlandı. Engellilerin bakımları konusunda da birçok model geliştirip ihtiyacı bulunanlara devletimizin tüm imkanları seferber edildi. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 317 bakım merkezinde 23 bin 619 engellimize yatılı bakım hizmeti veriliyor. Daha iyi modeller geliştirerek engellilerimizi hak ettikleri değere taşımak için elimizi taşın altına koymaya, her türlü sorumluluğu bir insanlık vazifesi olarak omuzlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.