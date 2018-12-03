Karaman
Valisi Fahri Meral ve Belediye Başkanı Ertuğrul
Çalışkan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Meral, mesajında, Dünya Engelliler Günü
'nün engelli vatandaşların yaşadığı sorunları aşabilmesi, hayat standartlarının yükseltilerek topluma kazandırılması ve bu alanda toplumsal hassasiyetin üst noktalara taşınması için önemli bir gün olduğunu belirtti.
Güçlü bir toplum olmanın ve geleceğe güvenle bakmanın öncelikli şartının toplumdaki tüm bireylerin eşit fırsat ve imkanlardan yararlanabilmelerine, birlik ve beraberlik içinde, ortak umutları ve hedefleri paylaşarak yaşayabilmelerine bağlı olduğunu ifade eden Meral, şunları kaydetti:
"Ülkemizde hayata geçirilen yasal düzenlemeler ve devlet hizmetlerinde kaydedilen gelişmelerin yanı sıra, engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılmalarının gerekliliği ve onlara yönelik pozitif ayrımcılık hususlarında çok önemli bir zihniyet değişiminin yaşandığı görülmektedir. Bu bakımdan engelli vatandaşlarımıza ihtiyaç duydukları yardım elini uzatmak, kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak için gayret göstermek, sorunlarının çözümünde onlara destek olmak, onların hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında olmak hepimizin görevidir."
Engelli vatandaşların önündeki engelleri ortadan kaldırmaya devam ettiklerini dile getiren Çalışkan, "Engelli kardeşlerimizi teşvik etmek, ihtiyaç duydukları yardım elini uzatmak, kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak için gayret göstermek, sorunlarının çözümünde onlara destek olmak, onların hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında olmak hepimizin görevidir. Engelli kardeşlerimiz; spor, sanat, edebiyat, siyaset, eğitim ve iş dünyası da dahil olmak üzere hayatın her alanında tüm topluma örnek olacak işlere imza atmaktadırlar." dedi.
3 Aralık,Dünya Engelliler Günü
03 Aralık 2018 Pazartesi 11:24