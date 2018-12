03 Aralık 2018 Pazartesi 12:18



Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Engellilere hak ettikleri eşitlik ve iyiliği sağlamak hem insanlık borcu hem de çağdaş toplum ve devlet olmanın en önemli gereğidir." değerlendirmesinde bulundu.Destici, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, engelliliğin toplumun tüm kesimlerini doğrudan ilgilendirdiğine dikkati çekti.Engelli bireylerin spordan sanata, ekonomiden bilime her alanda ülkemizi gururlandırarak yüzlerce başarıya imza attıklarına değinen Destici, şunları kaydetti:"Engellilere hak ettikleri eşitlik ve iyiliği sağlamak hem insanlık borcu hem de çağdaş toplum ve devlet olmanın en önemli gereğidir. Engelli bireylerin eğitim, istihdam gibi olanaklardan kendi kendine yeterli bir duruma getirilmesi sosyal devlet olgusuyla başarılabilir.""Engelliler büyük başarıların sahibi"DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da yazılı açıklamasında, engellilerin, dünyada ve Türkiye'de ekonomiden sosyal çalışmalara, sanattan spora, her alanda büyük başarıların sahibi olduğunu vurguladı.Aksakal, toplumu oluşturan tüm bireylerin mutlaka üretime katkısı olduğunu belirtti.Bu konuda aslolanın bedensel engellerin değil kalplerdeki engellerin, zihinlerdeki zincirlerin kırılabilmesi olduğuna değinen Aksakal, "Engelliler, dünyada ve Türkiye'de ekonomiden sosyal çalışmalara, sanattan spora, her alanda büyük başarıların sahibi olmuştur. İnanıyorsak eğer birbirimize, güveniyorsak değerlerimize bilmeliyiz ki hiçbir engel bize engel olamaz." ifadesini kullandı.Sadece iktidarda değil, muhalefette de olabilir"Saadet Partisi Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı İsrafil Bayrakçı ise yaptığı yazılı açıklamasında engellileri özel insanlar sınıfında değerlendirip buna göre hareket edilmesi gerektiğini bildirdi.Bayrakçı, engelli bireylerin Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 12,29'unu oluşturduğunu hatırlatarak, Saadet Partisi olarak engellilere hizmetin sadece iktidarda değil, muhalefette de olabileceğini göstermek adına parti tüzüğüne "Engelliler Koordinasyon Merkezi" kurulmasıyla ilgili bir madde eklediklerini belirtti.Bayrakçı, "Engellileri özel insanlar sınıfında değerlendirip buna göre hareket edilmesi gerekiyor. Onların söz ve karar sahibi olmaları hususunda kendilerine daha fazla görev ve yetki verilmeli." değerlendirmesinde bulundu."Engelsiz hayat mümkündür"Halkların Demokratik Partisi (HDP) Engelliler Komisyonu Sözcüsü Aysel Güzel ise engelli bireylerin okuma yazma ve iş gücüne katılım oranlarının yeterli olmadığını savundu.Güzel, HDP'nin engelli vatandaşların yürüttüğü hak ve engelsiz yaşam mücadelesini demokrasi mücadelesinin bir parçası olarak gördüğünü ve parlamentoda, sokakta, iş yerinde, evde engellilerin sorunları çözüme kavuşup insanca bir yaşama erişinceye kadar yürüttükleri mücadelenin yanında olacaklarını anlattı.