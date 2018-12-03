03 Aralık 2018 Pazartesi 12:19



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:19

Trabzon Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Kurt, mesajında, dünyada bir milyardan fazla insanın engelli olduğunu belirterek, kalan 6 buçuk milyar insanın ise engelli olma adayı olduğunu ifade etti.Bugün engellilerin penceresinden hayata bakmayı tavsiye eden Kurt, şunları kaydetti:"Gönülden gönüle ulaşan yolların üzerindeki engelleri kaldıralım. Bugün bir beyaz baston, bir tekerlekli sandalye bir koltuk değneği olalım. Yani tutunacak bir dal bir çaba olalım bugün ve her gün. Bu çabadan hareketle Küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ülkemizde özellikle 2002 yılından buyana engelli kardeşlerimizin bedensel, duygusal, sosyal, kültürel ve eğitsel gelişimlerinin desteklenerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi ve toplumsal hayatın her alanına bağımsız ve aktif katılımının sağlanması noktasında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Aynı emin adımlarla kararlı bir şekilde birey, millet ve devlet el ele verip yürüdüğü müddetçe kazanımlarımız pekişecek engelli kardeşlerimizin hak ettiği yüksek refah seviyesine daha hızlı ulaşılacaktır. Bu vesile ile tüm engellilerimizin ve engelli adaylarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü en kalbi duygularımla kutlar daha erişilebilir ve engelsiz bir yaşam temenni ederim."