03 Aralık 2018 Pazartesi 12:26



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:26

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.Özkaya, mesajında, toplumumuzun ortak sorunu olan engellileri anlamak, onlarla bütünleşmek, hayata daha kuvvetli tutunmalarını sağlamak günlük ilişkilerimizde yüklendiğimiz sorumluluklar içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.Bu konuda bireylere düşen görevler olduğu gibi devlete de sosyal ve hukuki alanlarda birçok sorumluluk düştüğünü belirten Özkaya, şöyle devam etti:"Sosyal devlet olma, ayrımcılıkları ortadan kaldırma ilkesi yaşamın her alanına yayma politikası AK Parti olarak ana politikamız olup, bu konuda iktidara geldiğimizden bu yana, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket eden hükümetimiz, engelli vatandaşlarımız ve ailelerinin tüm alanlarda yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve temel haklarına kavuşturulması için her alanda çok sayıda düzenlemeler yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Yapılan iyileştirmeler ile birçok alanda hem engelli vatandaşlarımıza hem de ailelerine kolaylıklar sağladık. Toplumumuzun en çok ihmal edilen kesimlerinin başında gelen engelli kardeşlerimize öncelik vererek hukuki, sosyal, fiziki ve gerekli tüm alanlardaki engelleri bertaraf etmeye çalıştık ve çalışmaya da devam etmekteyiz.Bu vesileyle tüm engelli kardeşlerimize aileleri ile birlikte huzurlu ve mutlu bir hayat geçirmelerini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."