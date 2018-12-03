3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelli vatandaşlar, yaşadıkları sorunlara farkındalık oluşturmak için taleplerini yazdıkları not kağıtlarını balonlara bağlayarak gökyüzüne bıraktı. Atatürk
Anıtı önünde düzenlenen etkinlikte konuşan Edirne
Belediye Başkanı Recep Gürkan
, engellilere yönelik bakış açısının değişmesi gerektiğini söyledi.
Engelli vatandaşların sorunlarının farkında olunmasına dikkat çeken Gürkan, şöyle devam etti:
"Bugüne özel güzel bir slogan yazmış arkadaşlarımız. 'Herhangi bir Aralık'ta değil her Aralık'ta birlikteyiz' diyerek birlikte yaşamayı vurgulamışlar. Sorunları ve yapılması gerekenleri hepimiz biliyoruz, ancak bu zor, uzun ve zahmetli bir süreç. Maalesef bugünden yarına tüm engelleri kaldırmak mümkün olmuyor. Bunun binlerce nedeni var. Planlamayla ilgili nedenler, ekonomik nedenler, yapım, imalat süreçleriyle ilgili nedenler var. Ama bunlardan en önemlisi, düşüncelerle ilgili, zihniyetle ilgili, bakış açısıyla ilgili nedenler var. Proje yapmak kolay, imalat yapmak çok zor değil, finans bulmak imkansız değil ama o bakış açısını, o düşüncedeki değişiklikleri düzenlemeye çalışmak gerçekten hepimizi en çok yoran konu. Bir türlü o bakış açısındaki istediğimiz hızı yakalayamıyoruz."
Gürkan, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırma adına yaptıkları çalışmaların tüm sorunlar çözülene kadar devam edeceğini belirtti.
"Sorunlarımız kendimizin değil, tüm insanların ortak sorunudur"
Edirne Engelli Gönüllüleri Derneği Başkan Yardımcısı Sabri Kavak
da, engelliler konusunda duyarlı ve bilinçli olunması gerektiğini vurguladı.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü
'nün, kutlama günü olmadığını ifade eden Kavak, "Bugün sorunların ve çözümlerin konuşulduğu bir gündür. Yaşadığımız sorunlar sadece kendimizin değil, ailemizin, çevremizin, toplumun, kısaca tüm insanların ortak sorunudur. Engelli olmamız, çeşitli nedenlere bağlıdır. Normal bir hayat sürmemiz, ancak toplumsal duyguların artmasıyla mümkündür. Bizlere acıma duygularıyla yaklaşmak yerine, kurumsal hizmetlerin geliştirilmesi esas alınmalıdır. Engellilerin üretime ve sosyal hayata katılması, sorunların çözümünde çok önemlidir." diye konuştu.
Konuşmaların ardından, engelli vatandaşlar "Öncelik engelim değil, yapabildiklerim olsun", "Engelimle ilgili meraklı sorular duymak istemiyorum", "Sevgi değil, ilk önce saygı istiyorum" şeklinde çeşitli taleplerin yazılı olduğu not kağıtlarını, sorunlarına farkındalık oluşturmak için balonlara bağlayarak gökyüzüne bıraktı.
3 Aralık,Dünya Engelliler Günü,Aralık
03 Aralık 2018 Pazartesi 12:54