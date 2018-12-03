03 Aralık 2018 Pazartesi 13:29



03 Aralık 2018 Pazartesi 13:29

3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla Hatay Engelli Meclisi ve kentte bulunan engelli dernekleri üyeleri bir araya geldi.Türkiye Sakatlar Derneği Hatay Şubesi'nde gerçekleştirilen buluşmaya Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Engelliler Meclisi Başkanı Hüseyin Ateşer ve çok sayıda engelli derneği yöneticileri katıldı.Başkan Savaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, engellilerin sorunlarının yalnızca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde değil sürekli gündeme getirilmesi gerektiğini belirtti.Hatay Engelliler Meclisi Başkanı Hüseyin Ateşer de dile getirmek istedikleri en büyük sorunun erişilebilirlik olduğunu söyledi.Türkiye'de engelli nüfusunun yüzde 12,59 civarında olduğunu ifade eden Ateşer, "Bu nüfusun yalnızca yüzde 6'sı okuma yazma biliyor. Üniversiteye giden engelli sayısı oldukça az. Bunların en büyük nedeni erişilebilirlik. Evden çıktığımızda kaldırımdaki engeller, yollardaki rampalar, kamu binalarındaki sıkıntılar bizleri zorluyor. Erişilebilirlik olmazsa olmazımız.Bu konularla ilgili çalışmalar yapılması gerekiyor." dedi.Türkiye genelinde 52 ili kapsayan Türkiye Engelliler Meclisi'nin Hatay ayağının kurulduğunu belirten Hüseyin Ateşer Hatay Engelliler Meclisi'nde 32 aktif dernek, baro temsilcisi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden temsilcisi ve engelli birimi bulunan belediyelerden üyeler bulunduğunu söyledi. Hatay Engeliler Meclisi'nin yapacakları faaliyetleri de anlatan Hüseyin Ateşer, şunları söyledi:"Türkiye geneli 52 ilden seçilen temsilcilerle Ankara'da engelliler meclisi oluşturulacak ve kazanılmış hakların takibi yapılacak. Engelliler gününde dile getirmek istediğimiz en büyük sorunumuz erişilebilirlik. Hepimiz yaşıyoruz bu durumu, evlerimizden çıkamıyoruz. Türkiye'de engelli nüfusu yüzde 12,59 civarında ve bu nüfusun yalnızca yüzde 6'sı okuma yazma biliyor. Üniversiteye giden engelli sayısı oldukça az. Bunların en büyük nedeni erişilebilirlik. Evden çıktığımızda kaldırımdaki engeller, yollardaki rampalar, kamu binalarındaki sıkıntılar bizleri zorluyor. Erişilebilirlik olmazsa olmazımız. Bu konularla ilgili çalışmalar yapılması gerekiyor."Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da engellilerin sorunlarının yalnızca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde değil sürekli gündeme getirilmesi gerektiğini belirtti.