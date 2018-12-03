Sakarya
İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş
, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
nedeniyle mesaj yayımladı.
Durmuş, mesajında, dünyanın, önündeki tüm engelleri aşarak hedeflerine ulaşan insanların başarı öyküleriyle dolu olduğunu belirtti.
Engelleri aşıp tüm dünyayı kuşatan başarı öykülerinin, engelli bireylerin cesaret ve atılımlarına güç vermesi, yaşam stratejilerine manevi kaynak oluşturması gerektiğini vurgulayan Durmuş, "Sosyal sorumluluk bilinciyle engelleri kaldırmak, hayat mücadelelerinde yanlarında olmak, onları üretkenliğe ve hayattan tat almaya teşvik etmek adına yapılacak bütün çalışmalar özel çocuklarımızın, kardeşlerimizin yaşamlarını güzelleştirecektir." ifadelerini kullandı.
Fazilet Durmuş, toplumsal yaşamın bütün sahalarında, eğitim kurumlarında, toplu taşıma araçlarında, kütüphanelerde özel öğrencilerin toplumla bütünleşmesini sağlayacak birçok düzenlemenin yapıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:
"Özel çocuklarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik yapılan bütün çalışmalar ve projeler, dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın güçlenmesini de beraberinde getirecektir. Sakarya'da, özel eğitim okullarımızda, temel eğitim ve orta öğretim kurumlarımızda oluşturulan özel eğitim sınıflarımızda, rehberlik araştırma merkezlerimizde, rehabilitasyon merkezlerimizde, özel öğrencilerimize yönelik eğitim desteğini her daim titizlikle sürdürmekteyiz. Milli eğitim camiası olarak onlarla el ele, gönül gönüle, çocuklarımızı hayallerine kanatlandırabilme çabasındayız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
'nde her birimizin bir engelli adayı olduğunu hatırdan çıkarmadan, zihinsel ve bedensel farklılıkların hayata engel oluşturamayacağı inancıyla toplum vicdanının hassas ikliminde huzurlu, sağlıklı, engellerin engel olamayacağı bir hayat temenni ediyorum."
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:35