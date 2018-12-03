Mersin
Valisi Ali İhsan Su
, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Su, mesajında, engelli vatandaşları toplumun ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini ifade etti.
Engelli bireylerin her alanda yanlarında olmanın, onların, toplumsal hayatın içerisinde herhangi bir engele takılmadan var olmasını sağlamanın, öncelikli sorumlulukları arasında yer aldığını aktaran Su, bu doğrultuda kamu, yerel yönetim, iş dünyası ve sivil toplum olarak ortak hareket ettiklerini belirtti.
Su, engelli vatandaşların karşılaştıkları sorunlara ivedilikle çözüm bulup, gündelik hayatlarını kimseye ihtiyaç duymadan sürdürmelerini sağladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Önlerine çekilen engeller ortadan kaldırıldıkça engelli vatandaşlarımız da zorlukları aşarak sabırla ve inançla çalışmakta, yaşamın tüm alanlarında büyük başarılara imza atmakta ve bu başarıları ile bizleri gururlandırarak bir kez daha kendilerine hayran bırakmaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, karşılaştıkları engelleri ortadan kaldıracak, sorunlarına çözümüne katkı sağlayacak çalışmaların öncüsü olmaya, bu konuda tüm dinamiklerce yürütülen çalışmalara azami desteği sağlamaya devam edeceğiz."
Su, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
'nün tüm dünyadaki engelliler için hayırlı gelişmelere vesile olmasını diledi.
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:37