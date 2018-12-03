Muğla
Valisi Esengül Civelek
, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Civelek, mesajında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
'nün engelli vatandaşların sorunlarına dikkat çekilmesi açısından önemli bir gün olduğunu belirtti.
Engelli vatandaşların diğer bireylerle birlikte eşit hak ve fırsatlara sahip olarak toplumsal yaşamın her alanına katılımlarının en tabi hakları olduğunu ifade eden Civelek, mesajında, şu görüşlere yer verdi:
"Son yıllarda gerçekleştirilen yasal düzenlemeler ve sosyal politikaların hayata geçirilmesi ile engelli bireylerimizin eğitim seviyelerini yükseltecek imkanların sağlanması, iş ve meslek edinme imkanlarının yaratılması, yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi, yaşam memnuniyetlerinin arttırılması ve aileleriyle birlikte geleceğe güven duymaları konusunda önemli adımlar atılmıştır.Engelli bireylerimizin sorunlarına çözüm üretilmesi hepimizin görevidir, sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün toplumsal duyarlılığımızın artmasına vesile olmasını temenni ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum."
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:38