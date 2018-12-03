Bingöl
Valisi Kadir Ekinci
, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla kentte faaliyet gösteren engelli dernekleri temsilcilerini kabul etti.
Valilikte misafirlerini ağırlayan Ekinci, bir süre sohbet ettiği dernek yöneticilerinden çalışmaları ve talepleri hakkında bilgi aldı.
Vali Ekinci, yaptığı konuşmada, her zaman engellilerin yanında olacaklarını ifade ederek, "Her insan bir engelli adayıdır' bilgi ve bilincinden hareketle engelli kardeşlerimizin hayatlarındaki engelleri ortadan kaldırmak ve engelsiz bir topluma ulaşmak için kamu ve sivil toplum kuruluşları olarak el ele vererek çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Ziyarete, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Emin Çakan, Bingöl Özel Bir- Umut Özel
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mehmet Çapak, Bingöl Engelliler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bahattin Tüz, Altı Nokta Körler Derneği Bingöl Şube Başkanı Mücahit Korkutata, İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Ercan Aksoy da katıldı.
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:47