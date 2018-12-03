03 Aralık 2018 Pazartesi 13:59



03 Aralık 2018 Pazartesi 13:59

BİTLİS/ Bitlis ve Hakkari'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.Bitlis'te Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehit Mahir Ayabak Ortaokulu Spor Salonu'nda düzenlenen programda, engelliler şiir okudu, şarkı söyledi, oyunlar oynadı.Ardından Bitlis Valisi Oktay Çağatay, engellilere hediyeler vererek, onlarla ilgilendi.Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ve engelli aileleri katıldı.HakkariHakkari'de de özel bir rehabilitasyon merkezi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolasıyla etkinlik düzenlendi.Belediye binası önünde stant açan rehabilitasyon merkezi öğretmenleri, toplumu bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak amacıyla el broşürleri dağıttı.Stantta engelli parkuru oluşturan öğretmenler, engellilerin yaşadıkları sıkıntıları ortaya koymaya çalıştı.Etkinlik hakkında gazetecilere açıklama yapan özel eğitim öğretmenlerinden Piruze Kanat, Dünya Engelliler Günü dolasıyla kentte bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.Amaçlarının engelli vatandaşların her gün anılmasını sağlamak olduğunu kaydeden Kanat, normal insanların empati kurarak engellilerin yaşadıklarını anlamalarını sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.